بتصميم رياضي .. ماذا تقدّم ساوايست S06 الصينية؟

تنتمي ساوايست S06 إلى الفئة الرياضية، وتُطرح في الأسواق العالمية ضمن قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تصميم خارجي يحمل طابعًا عصريًا ومجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة.

وتحمل السيارة هوية العلامة الصينية ساوايست Soueast، التابعة لمجموعة شيري الصينية، التي تعمل على تقديم طرازات متنوعة، بينما تعتمد S06 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض.

محرك ساوايست S06

تستمد ساوايست S06 قوتها من محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، مكون من أربع أسطوانات وبسعة 1.6 لتر، ومزود بشاحن تيربو، وتصل قوته إلى 197 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT، يتكون من 7 سرعات، وينقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع FWD، أما السرعة القصوى للسيارة فتبلغ 180 كم/س.

ساوايست S06

ساوايست S06 وعناصر الأمان

تضم ساوايست S06 مجموعة من الأنظمة المخصصة لتعزيز السلامة والتحكم، من بينها المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تشمل التجهيزات نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف، وتتوفر كذلك تقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

وتتضمن منظومة الأمان أيضًا وسائد هوائية للحماية، إلى جانب أنظمة مراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، وتدعم السيارة نظام قراءة مسار الطريق، مع خاصيتي التحذير عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله.

ساوايست S06

تجهيزات ساوايست S06

تأتي المقصورة الداخلية للسيارة بمجموعة من التجهيزات الرقمية، أبرزها شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وترتبط الشاشة بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات.

ساوايست S06

ويحصل السائق على مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من أنظمة السيارة دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضعية القيادة، كما تضم ساوايست S06 مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي مناطق التحكم، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأول، وحساسات ركن وكاميرا للمتابعة.

ساوايست S06

أبعاد السيارة ساوايست S06

يبلغ طول السيارة 4,616 مم، ويصل عرضها إلى 1,910 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,690 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,720 مم، مع الاعتماد على جنوط رياضية.