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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| سانريفاتي ون الهايبركار الخارقة

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة
سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة سانريفاتي عن طرازها الجديد سانريفاتي ون، وتنتمي ون لفئة السيارات الهايبركار، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها ميزة جديدة وهي انه بدلا من الجلوس التقليدي .

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

في سيارة سانريفاتي ون، يستلقي السائق على صدره ويمد ذراعيه نحو عجلة القيادة، وتجمع الفكرة غير المألوفة بين هندسة مستوحاة من سباقات الدراجات ومحرك 8 سلندر، وتنتج 800 حصان.

مواصفات سانريفاتي ون الهايبركار

تعتمد سيارة سانريفاتي ون علي تصميم تطلق عليه الشركة اسم Apex Position، ويضع السائق بوضعية منحنية إلى الأمام ويستند الجسم على منصة مخصصة، بينما تمتد الذراعان نحو عجلة القيادة.

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

وفي المقابل فإن سيارة سانريفاتي ون الهايبركار تتجه الساقان إلى الخلف نحو الدواسات التقليدية، واستلهم المصمم سانتياجو سانشيز ريفيرو هذه الوضعية من سباقات الدراجات النارية، ويرى أنها تمنح السائق رؤية أوسع وتعطي تحكم مختلف على الحلبة.

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

ويمنح هذا الاختلاف السائق زاوية رؤية أكبر أثناء القيادة، واحتفظت السيارة بعجلة قيادة ودواسات تقليدية، بدلاً من عصا التحكم أو الأزرار اليدوية، ويعكس هذا الاختيار رغبة المصمم في تطوير تجربة قيادة جديدة دون التخلي عن أدوات التحكم المألوفة.

محرك سانريفاتي ون الهايبركار

تحصل سيارة سانريفاتي ون الهايبركار علي قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5500 سي سي، وتنتج قوة 800 حصان، وبها عزم دوران 699 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 322 كم/ساعة .

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

تعتمد سانريفاتي ون الهايبركار على حوض مركزي مصنوع من ألياف الكربون، واستلهم سانشيز ريفيرو الخطوط الخارجية من المقاتلات النفاثة وطائر الشاهين أثناء الانقضاض.

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

ولا تقتصر تحديات المشروع على بناء سيارة بمحرك قوي ووضعية قيادة غير تقليدية، فهذه التجربة تحتاج إلى تدريب مختلف، خصوصاً أن السائقين لا يملكون خبرة سابقة بهذا النوع من السيارات.

سانريفاتي ون الهايبركار الجديدة 

ولهذا يخطط سانشيز ريفيرو لإطلاق برنامج قيادة خاص بالمشترين، وسيقدم البرنامج تدريبات متخصصة تساعد العملاء على فهم وضعية القيادة الجديدة والتعامل معها بأمان.

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