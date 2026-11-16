هوندا CR-V الـ SUV الهجين الجديدة| صور

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا CR-V موديل 2028، وتنتمي CR-V لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر CR-V الجديدة بمنظومة هجين بالكامل .

سيارة هوندا CR-V موديل 2028 الجديدة

ستقدم CR-V منصة جديدة ومنظومة هجينة مطورة، مع وعود بقوة أعلى واستهلاك أقل للوقود، وذلك لان السيارات الهجينة تمثل قرابة 30% من إجمالي مبيعات علامة هوندا، التي تتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد لمبيعات الهايبرد، بعد رقمين قياسيين في 2024 و 2025.

محرك هوندا CR-V موديل 2028

سيارة CR-V أول سيارة تقدم الجيل الخامس من منظومة هوندا الهجينة ذات المحركين الكهربائيين، وتجمع المنظومة الجديدة بين محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، يعمل بدورة أتكينسون مع حقن مباشر للوقود، ومحركين كهربائيين مطورين، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة هوندا CR-V موديل 2028 الجديدة

يولد نظام CR-V الهجين الحالي 205 حصان، وستحصل السيارة على أحدث نظام دفع كلي كهربائي لدى الشركة، ويمتد دور هذه المنظومة إلى ما بعد CR-V، حيث تخطط هوندا لاستخدامها في 15 طراز هجين من الجيل المقبل بحلول عام 2030.

مواصفات هوندا CR-V موديل 2028

طورت هوندا بعض المناطق في سيارة هوندا CR-V موديل 2028 لتكون أكثر صلابة، وأخرى لتسمح بمرونة محسوبة أثناء الانعطاف، وهدفها المعلن تحسين الثبات ومتعة القيادة، مع الاستعانة بنظام لإدارة حركة السيارة ووضعية هيكلها، وتقنية للتحكم بالميلان الطولي المستخدمة في أكورد وبريلود .

سيارة هوندا CR-V موديل 2028 الجديدة

وتستهدف هوندا مشاركة أكثر من 60% من القطع بين الطرازات التي ستبنى على المنصة، لتقليل تكاليف التطوير والإنتاج، أما تصنيع CR-V الجديدة فسيجري في أوهايو وإنديانا وكندا، مع إنتاج المنظومة الهجينة ومحرك البنزين في أوهايو أيضاً، ويوجد بها شعار CR-V المحدث .

سيارة هوندا CR-V موديل 2028 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة هوندا CR-V موديل 2028، مصابيح LED أمامية رفيعة، وبها شريط إضاءة خلفي بعرض السيارة، وبها رفارف خلفية بارزة.

ستحتفل هوندا باستمرار اسمها الشهير عبر إنهاء أحد خياراته الميكانيكية، بعدما منح المشترون الأفضلية للنسخة الهجينة .