عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومي أمين عام الجامعة.



واستعرض الدكتور تامر سمير خلال الاجتماع تقريرًا حول نشاط مجمع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وما شهده من خدمات طبية، إلى جانب إضافة عدد من أسعار الجلسات والخدمات العلاجية الجديدة إلى قائمة الخدمات المقدمة بالعيادات.

من جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها الحكومية ، بالتطور الذي تشهده جامعة بنها الأهلية على مستوى الأداء الأكاديمي ، مؤكدا أن ظهور الجامعة في التصنيفات الدولية يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية ، ويمثل حافزا لمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من التميز، وترسيخ مكانتها بين الجامعات.

من ناحية اخرى وافق مجلس الجامعة على توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى بنها الجامعي، لإجراء التدخلات الجراحية والفحوصات والأشعة غير المتوفرة بمجمع العيادات الخارجية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المجمع.

كما وافق المجلس على تنفيذ التدريب الإكلينيكي لطلاب المستوى الرابع بالعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب الموافقة على مقترح افتتاح عيادة لصحة المرأة والتخسيس بالعيادات الخارجية بالكلية، بما يدعم تطوير الخدمات العلاجية والتدريبية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسين المغربي تشكيل لجان الممتحنين للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 ببرامج الهندسة وطب الأسنان، إلى جانب تشكيل لجان وضع الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ببرامج الطب البشري والاقتصاد وإدارة الأعمال، وكذلك تشكيل الكنترول للفصل الدراسي الأول بمختلف برامج الجامعة.

كما استعرض الدكتور محمود صقر جهود الجامعة في عقد عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات والمراكز المختلفة، بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب، وربط الدراسة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل.