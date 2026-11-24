رشح محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك المقومات الفنية والشخصية التي تؤهله للنجاح مع القلعة الحمراء، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة الاستقرار بعد تراجع النتائج والأداء.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يرشح حسام البدري دائمًا لتدريب الأهلي، مشيدًا بإمكاناته الفنية وقدرته على فرض الانضباط والسيطرة داخل الفريق.

وأضاف: «حسام البدري مدرب عظيم، وده اللي يتقال عنه مدرب كورة محترم، فنيات قوية وشخصية قوية ويقدر يسيطر على الناس ومحدش يقدر يتكلم في وجوده».

واستشهد بركات بموقف دكة بدلاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أن البدري يمتلك شخصية المدير الفني القادر على اتخاذ قرارات صعبة دون التأثر بالأسماء الكبيرة.

وأوضح: «لينا في دكة نهائي رادس 2012 عبرة، كان فيه بركات وتريكة ومتعب على الدكة»، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل التوقيت المناسب لعودة حسام البدري إلى القيادة الفنية للأهلي من أجل إعادة ترتيب الأوراق واستعادة الانضباط داخل الفريق.

وتأتي تصريحات بركات في أعقاب خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وواصل بيراميدز انتصاراته بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الزمالك صاحب الـ22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة بنجاح على يمين مصطفى شوبير، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، في محاولة لتجاوز خسارته أمام بيراميدز والعودة إلى طريق الانتصارات.