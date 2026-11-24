وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بترشيد الاستهلاك وتوجيه الإنفاق إلى المشروعات ذات النفع المباشر للمواطنين، أو التي قاربت على الانتهاء، مع تكثيف المرور الميداني على الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حل أسبابها، وليس الاكتفاء بالرد عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، وملفات الخدمات والمشروعات التنموية وطلبات تخصيص الأراضي للمنفعة العامة، بحضور الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد طلبة، المستشار العسكري، واللواء حسن مهران، مساعد مدير أمن البحر الأحمر، إلى جانب رؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

استعدادات مبكرة لشهر رمضان وتشديد الرقابة على الأسواق

وشدد المحافظ على ضرورة البدء مبكرًا في الاستعداد لشهر رمضان، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة، مع تكليف الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير السلع ومتابعة توافرها.

وفي ملف سلامة الغذاء، وجّه بتشكيل لجنة لسحب عينات من الخضروات والفاكهة وتحليلها لقياس متبقيات المبيدات والتأكد من سلامتها، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنة وعرضها عليه.

كما طالب رؤساء المدن ومديري المديريات بتكثيف الجولات الميدانية للتعرف على احتياجات المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات، إلى جانب متابعة جاهزية المدارس وانتظام العمل بها، ودراسة آليات لتوعية سائقي سيارات النقل والأجرة بمخاطر السرعة الزائدة وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة.

نقل الأشجار بدلًا من قطعها

وفي الملف البيئي، وجّه محافظ البحر الأحمر بدراسة إمكانية نقل الأشجار وإعادة زراعتها في مواقع مناسبة حال تعارضها مع تنفيذ المشروعات، بدلًا من قطعها، حفاظًا عليها وضمانًا لاستدامتها.

كما وجّه بتوزيع حاويات لجمع المخلفات أمام المحال التجارية، واستعرض المجلس الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية بشأن الحفاظ على الأشجار، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتنسيق لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وتحسين منظومة النظافة العامة.

وأكد المحافظ أهمية جاهزية المعدات واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك وتوجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين.

فرع لجامعة الأزهر وساحتان رياضيتان بالغردقة

وناقش المجلس طلب تخصيص 50 فدانًا بجوار جامعة الغردقة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر، إلى جانب توفير 3 عمارات سكنية بمنطقة البداري في شارع الحجاز، لاستخدامها مقرًا مؤقتًا لافتتاح كليات تابعة للجامعة، مع إنشاء سور حديدي للفصل بين العمارات والبوابات الخاصة بها، حفاظًا على خصوصية الطلاب.

كما بحث المجلس طلب تخصيص قطعتي أرض لإقامة ساحتين رياضيتين شعبيتين، الأولى بطريق النجدة، والثانية بجوار عمارات الإسكان المتميز والإسكان الاجتماعي، خدمات الإعلان العاشر، بالإضافة إلى طلب تخصيص مساحة 2900 متر مربع لإقامة مقر لجهاز مستقبل مصر.

متابعة الخطة الاستثمارية وملفات التصالح وتقنين الأراضي

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 ومعدلات الإنجاز، إلى جانب ملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي وضع اليد، وتحصيل الإيرادات، وإنجازات وحدة السكان.

وأكد المحافظ ضرورة تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تسريع إنجاز معاملاتهم، كما ناقش المجلس الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والمشروعات والافتتاحات المرتبطة به.

وشهد الاجتماع الموافقة على تعديل التقسيم الإداري للمحافظة ليشمل 7 مدن وحيين و13 قرية و22 تابعًا أو تجمعًا سكنيًا.

واختُتمت جلسة المجلس التنفيذي بتكريم عدد من العاملين بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم في أداء مهام عملهم.