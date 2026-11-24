تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن كيفية الحصول على منحة الزواج من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة المستحقات في معاش الأب أو الأخ، بعد توقف صرف المعاش نتيجة الزواج، حيث تتيح الهيئة منحة مالية تعادل قيمة المعاش المستحق لمدة عام كامل، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لصرفها.

وتأتي منحة الزواج ضمن المزايا التأمينية التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمساندة الفتيات المستحقات للمعاش عند الزواج، ومساعدتهن على مواجهة الأعباء المالية المرتبطة بهذه المرحلة.

الفئات المستحقة من منحة الزواج

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على منحة الزواج، وهي البنت أو الأخت التي كانت تحصل على نصيب من معاش أحد أفراد الأسرة، ثم توقف صرف المعاش الخاص بها بسبب الزواج.

ويشترط للحصول على المنحة أن تكون المتقدمة مستحقة بالفعل في المعاش، وأن يكون الزواج هو سبب قطع المعاش، وألا تكون قد سبق لها الحصول على منحة الزواج.

كم تبلغ قيمة منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية؟

تُقدر قيمة منحة الزواج بما يعادل المعاش المستحق للمستفيدة عن مدة 12 شهرًا كاملة، ويتم احتسابها وفقًا لقيمة نصيبها من المعاش خلال شهر الزواج.

وبالتالي، لا توجد قيمة مالية موحدة للمنحة لجميع المستفيدات، إذ تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا لقيمة المعاش المستحق لكل فتاة أو أخت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان نصيب المستفيدة من المعاش يبلغ 3000 جنيه شهريًا، فإن قيمة منحة الزواج تصل إلى 36 ألف جنيه، وإذا كان نصيبها 5000 جنيه، فإن قيمة المنحة تبلغ 60 ألف جنيه.

وتُصرف المنحة دفعة واحدة، ولا يجوز الحصول عليها أكثر من مرة.

ما شروط الحصول على منحة الزواج 2026؟

تتمثل أبرز شروط الحصول على منحة الزواج من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يلي:

أن تكون المتقدمة من المستحقات في المعاش بصفتها ابنة أو أختًا. أن يؤدي الزواج إلى قطع المعاش المستحق لها. ألا تكون قد حصلت على منحة الزواج من قبل. التقدم بطلب صرف المنحة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، حتى لا يسقط الحق في المطالبة بها

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج

يتعين على المستفيدة تجهيز عدد من المستندات لتقديم طلب صرف منحة الزواج، وتشمل:

صورة وثيقة الزواج الرسمية

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدة، بشرط أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على النموذج رقم (8)، وفقًا لما هو موضح بخدمة الهيئة الرسمية.

خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

يمكن للفتيات المستحقات للمعاش الحصول على منحة الزواج من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش. طلب صرف منحة الزواج من الموظف المختص. استيفاء نموذج طلب صرف المنحة رقم (8). تقديم صورة وثيقة الزواج وصورة بطاقة الرقم القومي السارية. استكمال الإجراءات المطلوبة لدى مكتب التأمينات لمراجعة الطلب وصرف المستحقات.

متى يسقط الحق في الحصول على منحة الزواج؟

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحق في صرف منحة الزواج يسقط في حالة عدم التقدم بطلب الحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، كما لا يجوز صرف المنحة مرة أخرى للمستفيدة التي سبق لها الحصول عليها.

كيف يمكن الاستعلام عن منحة الزواج؟

يمكن للمستفيدات الاطلاع على تفاصيل الخدمة والمستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش لمعرفة إجراءات تقديم الطلب ومتابعته.

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: https://www.nosi.gov.eg/

وتُعد منحة الزواج إحدى المزايا التأمينية المهمة التي ينبغي على الفتيات المستحقات للمعاش التعرف عليها، مع ضرورة الإسراع في تقديم الطلب عقب الزواج، تجنبًا لسقوط الحق فيها بمرور المدة القانونية المحددة.