أعلن هيثم الشرابي تراجعه عن قراره السابق بالانسحاب من الترشح على منصب الأمين العام لحزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وقال الشرابي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : طوال الأسبوع الماضي امتثلت لطلب عدد من القيادات التاريخية في الحزب،والتي تدخلت للوساطة في ما يخص الانتخابات، حفاظا على وحدة الحزب وتاريخه، حيث قاموا بالتواصل مع المرشح المنافس لي على موقع الأمين العام للحزب حتى يتراجع حسب ما كان يردده طوال الشهور الأخيرة من أنه سيسلم قيادة الحزب لجيل جديد وقيادة جديدة.

وتابع : ولأنه لم يعلن ترشحه إلا في اللحظات الأخيرة، بدون تنسيق أو ترتيب ( توافق حزبي معلن) كما كان يروج ويصرح للجميع، وبالتالي تم تجاوز عدد كبير من القيادات الحزبية ووضع الحزب في مأزق سياسي وأصبحنا أمام مشهد انتخابي مرتبك عنوانه (توافق اللا توافق ) ، ورغم أنه تولى سابقا منصب الأمين العام دورة كاملة، ثم منصب رئيس الحزب دورتين منتاليتين، لنا عليها كثير من الملاحظات التنظيمية والسياسية التي أعلناها من خلال الإطار الحزبي ، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا.

وأضاف : ولأننا في هذا الحزب نشأنا على تقاليد حزبية راسخة أرساها الزعيم خالد محيي الدين، ومن بعده الدكتور رفعت السعيد فيما يخص تسليم القيادة وعدم التشبث بها إيمانا منهما بقدرة الحزب و الثقة في كوادر وقيادات وأبناء حزبنا.

واختتم: والأن بإنتهاء وقت ومساحة تلك الوساطات أعلن استكمال المنافسة على موقع الأمين العام للحزب في المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في السبت ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٦ معلنا هذا الموقف.. واثقا في الزملاء المحترمين .

كان هيثم الشرابي ، المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع قد أعلن انسحابه من المنافسة على موقع الأمين العام للحزب أمام السيد عبد العال رئيس حزب التجمع و المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع.

وقال “شرابي” في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "لفيسبوك " : على مدى سنوات العمر التي تصل إلى 50 عاماً ، ارتبطت في تلك السنوات بحزب التجمع حوالي 40 عامًا.. حافظت فيهم على مبادئ وأفكار الحزب ورؤيته وقضاياه، واشتغلت بهذه القضايا في كل الأوساط الشعبية والسياسية.

وتابع : ولأنني أحب هذا الحزب البيت الذي نشأت وعشت وناضلت فيه وبإسمه وتحت لافتته ، ولأنني احترمه واحترم تاريخي، مما يدفعني أن أحافظ وأحمي تاريخي ومستقبلي ، وأن اظل متمسكا بثوابت وقناعات فكرية تعلمتها، ويجعلني حريصا على الزملاء و الحزب ووحدته ومستقبله.

وأضاف : وإذ يعلم كل من يعرفني أنني ليس من عادتي الإنسحاب من المعارك السياسية مهما كانت شدتها أو تداعياتها، ولكنني هنا واليوم أعلن عدم استكمال المنافسة على موقع الأمين العام للحزب في المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في 28 نوفمبر 2026 لكن سنبقى في التجمع .... وسيبقى التجمع ومن المهم أن اتوجه بالشكر لكل الزملاء والأصدقاء والأحباب الذين تواصلوا معي طيلة الأيام الماضية على دعمهم وكلماتهم الصادقة ،مع تمنياتي لكل الزملاء بالتوفيق.