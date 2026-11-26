حققت لعبة GTA 6 إنجازا تاريخيا على منصات الألعاب، بعدما أصبحت صاحبة أكبر إطلاق في تاريخ أجهزة بلايستيشن، وفقا لبيانات أعلنتها شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة عبر خمسة أجيال من أجهزة الألعاب المنزلية على مدار العقود الثلاثة الماضية.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الإقبال الجماهيري الكبير على الإصدار الجديد من سلسلة GTA، سواء في ألعاب اللاعب الفردي أو الألعاب الجماعية والألعاب المجانية، ليصبح إطلاق اللعبة محطة بارزة في تاريخ صناعة الألعاب الإلكترونية.

683 مليون ساعة لعب خلال الأيام الأربعة الأولى



وفي مؤشر على حجم التفاعل مع اللعبة، كشف تيم توري، ممثل شركة “سوني”، أن إجمالي ساعات اللعب التي سجلها المستخدمون خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، المنتهية في 22 نوفمبر، بلغ نحو 683 مليون ساعة.

وبحسب البيانات المعلنة، وصل متوسط وقت اللعب لكل مستخدم إلى 17.4 ساعة خلال الأيام الأربعة الأولى من إطلاق اللعبة، وهو ما يعكس الإقبال الاستثنائي الذي حظيت به منذ طرحها في الأسواق.

GTA 6

GTA 6 تعزز مبيعات PS5 وتحقق رقما قياسيا جديدا



ولم يقتصر تأثير إطلاق GTA 6 على معدلات اللعب، بل امتد إلى مبيعات أجهزة بلايستيشن 5، إذ سجلت سوني أكبر عدد من عمليات الاتصال والتفعيل الجديدة لأجهزة PS5 خلال يوم واحد منذ إطلاق المنصة، باستثناء فترات عطلات نهاية العام.

وأوضحت الشركة أن اللعبة كانت أول عنوان يجري تشغيله على نحو 70% من أجهزة PS5 الجديدة التي تم شراؤها وربطها بالشبكة خلال عطلة نهاية أسبوع الإطلاق، في مؤشر إضافي على دورها في تحفيز الطلب على أجهزة الألعاب.

أكثر من 39 مليون لاعب على بلايستيشن

وعلى صعيد قاعدة اللاعبين، تجاوز عدد المستخدمين الذين شغلوا GTA 6 على أجهزة بلايستيشن حاجز 39 مليون لاعب فريد.

ولم تكشف سوني عن العدد المحدد لمستخدمي إصدار PS5 Pro الذين خاضوا تجربة اللعبة خلال فترة الإطلاق، لا سيما أن الشركة تواجه بالفعل نقصا في مخزون الجهاز، وسط توقعات بزيادة الضغوط على الإمدادات بالتزامن مع طرح اللعبة.

إطلاق قوي على Xbox ومبيعات قياسية

وكانت شركة روكستار جيمز قد طرحت GTA 6 في 19 نوفمبر لأجهزة بلايستيشن 5 وXbox Series X|S، بعد مرور 13 عاما على إطلاق الجزء الخامس من السلسلة.

وحققت اللعبة انطلاقة قوية أيضا على منصة Xbox، لتصبح سريعا واحدة من أكثر الألعاب تشغيلا عليها.

من جانبها، أعلنت شركة Take-Two Interactive، الشركة الأم لـ روكستار جيمز، أن مبيعات التجزئة في اليوم الأول من الإطلاق بلغت 3.79 مليار دولار، ووصفت اللعبة بأنها صاحبة "أكبر إطلاق في تاريخ صناعة الترفيه".

نجاح تجاري وسط مخاوف من تسريحات العاملين



ورغم النجاح الجماهيري والتجاري الكبير الذي حققته GTA 6، لا تزال هناك مخاوف داخل أوساط المطورين بشأن احتمالات تأثر العاملين على اللعبة بموجة تسريح الموظفين التي تشهدها صناعة الألعاب حاليا، مع امتداد تداعياتها إلى عدد من استوديوهات التطوير حول العالم.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللعبة تسجيل أرقام قياسية على مستوى المبيعات ومعدلات الاستخدام، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الإصدارات في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.