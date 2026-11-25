تعرض أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، لإصابة جديدة خلال مواجهة فريقه أمام سموحة، بعدما أصيب بكسر في الوجه يستلزم الخضوع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن عاد مؤخرًا إلى المشاركة بعد غياب بسبب الإصابة.

وكشف أسامة فيصل عن تفاصيل إصابته من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أوضح خلالها حجم المعاناة التي مر بها منذ بداية الموسم، بعدما تعرض لأكثر من إصابة أبعدته عن الملاعب، إلى جانب مروره بظروف إنسانية صعبة.

وأوضح مهاجم البنك الأهلي أن بداية أزماته كانت مع تعرضه لمزق في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، قبل أن يتلقى صدمة وفاة والده، الذي وصفه بأنه أغلى إنسان في حياته وسنده وظهره.

وأضاف اللاعب أنه تعرض بعد ذلك لإصابة في غضروف الركبة، استدعت خضوعه لجراحة، أعقبها برنامج علاجي وتأهيلي طويل، بذل خلاله مجهودًا كبيرًا من أجل استعادة جاهزيته والعودة إلى المستطيل الأخضر.

وجاءت مواجهة البنك الأهلي وسموحة لتكون الظهور الأول لأسامة فيصل بعد تعافيه من إصابة غضروف الركبة، إلا أن اللاعب تعرض خلالها لإصابة جديدة في الوجه، أسفرت عن كسر يستلزم تدخلًا جراحيًا، ليواجه أزمة جديدة في مشواره مع الفريق.

وطلب أسامة فيصل من الجماهير الدعاء له لتجاوز المرحلة الحالية، بعدما كتب في رسالته أنه كان يأمل في العودة للملاعب وبدء صفحة جديدة عقب فترة طويلة من العلاج والتأهيل، قبل أن يتعرض للإصابة الجديدة.

وكان مهاجم البنك الأهلي قد تعرض في أكتوبر الماضي لقطع في غضروف الركبة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة إصابته، ليخضع لجراحة ناجحة، ثم بدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات والمباريات.

وعلى مستوى مباراة البنك الأهلي وسموحة، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل كريم حامد هدف البنك الأهلي، بينما أحرز فادي فريد هدف التعادل لسموحة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتضع الإصابة الجديدة مستقبل مشاركة أسامة فيصل مع البنك الأهلي في المباريات المقبلة محل ترقب، انتظارًا لخضوعه للجراحة وتحديد البرنامج العلاجي وفترة التعافي اللازمة قبل العودة مجددًا إلى الملاعب.