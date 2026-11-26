نعى النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد جاويش في تصريحات له اليوم ، أن الحادث يفرض ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والأمان المرتبطة بنقل المواد البترولية والخطرة، والتأكد من الالتزام باشتراطات التأمين الفني والتشغيلي للمركبات، إلى جانب تعزيز الرقابة على وسائل نقل هذه المواد، بما يقلل من احتمالات وقوع حوادث مماثلة ويحمي أرواح مستخدمي الطرق.

وأشار جاويش إلى أهمية تكامل جهود الجهات المعنية في تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، ورفع كفاءة إجراءات الحماية المدنية والتأمين على الطرق والمحاور الرئيسية، لا سيما ذات الكثافات المرورية المرتفعة، مطالبا بمراجعة الإجراءات الوقائية لمنع تكراره.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.