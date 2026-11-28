يشتهر أسطول شرطة دبي بضم مجموعة من السيارات الفاخرة والرياضية التي لفتت الأنظار على مدار السنوات الماضية، حيث يضم طرازات تنتمي إلى علامات عالمية بارزة، من بينها فيراري ولامبورجيني وبوجاتي وأستون مارتن، إلى جانب سيارات BMW وغيرها من الإصدارات ذات الأداء المرتفع.

وشهد الأسطول إضافة جديدة ومختلفة هذه المرة، بعدما كشفت شرطة دبي عن انضمام الدراجة النارية الفاخرة BMW M 1000 RR، وجاء تقديم الدراجة خلال افتتاح القمة الشرطية العالمية في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 17 نوفمبر 2026.

وتحمل الدراجة الهوية البصرية لشرطة دبي، مع اللون الأبيض والتفاصيل الخضراء المميزة للدوريات التابعة للإمارة، بالإضافة إلى تجهيزات الإضاءة التحذيرية والعناصر الخاصة بالتواصل الميداني، والجمع بين الطابع الرياضي للدراجة ومتطلبات استخدامها ضمن الأسطول الشرطي.

دراجة BMW M 1000 RR النارية

محرك رباعي الأسطوانات يولد 218 حصانا

تعتمد الدراجة على محرك رباعي الأسطوانات متتالية، بسعة 999 سم مكعب، يعمل بنظام التنفس الطبيعي دون شواحن توربينية، وتصل القوة القصوى إلى 218 حصانا عند 14,500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 113 نيوتن متر عند 11,100 دورة في الدقيقة، وهي أرقام تضعها ضمن فئة الدراجات الرياضية فائقة الأداء.

تسارع دراجة BMW M 1000 RR النارية

تقدم BMW M 1000 RR قدرات أداء مرتفعة، إذ تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 314 كم في الساعة، ويبلغ وزن الدراجة أثناء الجاهزية للسير مع الوقود نحو 194 كيلوجراما.

دراجة BMW M 1000 RR النارية

تتضمن الدراجة أجزاء مصنوعة من ألياف الكربون، وهي مادة تساعد على خفض الوزن مع الحفاظ على الصلابة المطلوبة، إلى جانب تجهيزات إلكترونية لدعم أنظمة التحكم والقيادة، ويأتي هذا التكوين امتداداBMW Motorrad في تطوير الدراجات الرياضية المستوحاة من تقنيات سباقات المحترفين.