تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وقد يعيش بعض المصابين بها لفترات طويلة دون اكتشاف الإصابة، أو يتعاملون مع أعراضها باعتبارها مجرد اضطرابات عابرة ناتجة عن عسر الهضم أو الحموضة، دون إدراك للمضاعفات التي قد تترتب على إهمال العلاج.

أهمية الوعي بهذه العدوى

وتزداد أهمية الوعي بهذه العدوى في ظل تعدد طرق انتقال البكتيريا المسببة لها، سواء من خلال اللعاب أو الطعام والشراب الملوثين، وهو ما يجعل الالتزام بقواعد النظافة الشخصية وسلامة الغذاء أمرًا ضروريًا للوقاية منها.

خطورة ترك جرثومة المعدة دون علاج

وفي هذا السياق، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة ترك جرثومة المعدة دون علاج، كاشفًا طرق انتقال العدوى وأبرز المضاعفات الصحية المرتبطة باستمرار الإصابة لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب، كما تنتقل نتيجة تناول أطعمة أو مياه ملوثة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والتأكد من سلامة مصادر الطعام والشراب للحد من فرص الإصابة.

وأكد موافي أن إهمال علاج جرثومة المعدة يمثل مشكلة صحية خطيرة، محذرًا من استمرار وجود البكتيريا داخل المعدة لفترات طويلة دون الحصول على العلاج المناسب، لما قد يترتب على ذلك من التهابات مزمنة وتغيرات مرضية في بطانة المعدة، فضلًا عن زيادة احتمالات حدوث مضاعفات أكثر خطورة قد تصل في بعض الحالات إلى الأورام.

جرثومة المعدة من أبرز أسباب قرحة المعدة

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن جرثومة المعدة تُعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة، نتيجة تأثير البكتيريا على الغشاء المبطن للمعدة، والتسبب في التهابات قد تستمر وتتفاقم مع مرور الوقت إذا لم يتم التعامل معها طبيًا بالشكل الصحيح.

وأوضح أن استمرار العدوى دون علاج قد يؤدي إلى تدهور حالة بطانة المعدة، وهو ما يستدعي عدم الاستهانة بالإصابة أو الاعتماد على المسكنات والعلاجات المؤقتة للتخلص من الأعراض دون معرفة السبب الأساسي وراءها.

حسام موافي يحذر من تجاهل أعراض جرثومة المعدة

وشدد موافي على أهمية الانتباه إلى الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة، وعلى رأسها آلام المعدة والحموضة المتكررة والانتفاخ، خاصة عندما تستمر هذه الأعراض أو تتكرر بصورة ملحوظة، مؤكدًا ضرورة التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من التشخيص وتحديد العلاج المناسب.

طرق الوقاية من انتقال جرثومة المعدة

وفيما يتعلق بالوقاية من العدوى، أكد موافي أهمية الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بنظافة الأطعمة والمياه، إلى جانب الحرص على تناول الطعام من مصادر موثوقة، لتقليل فرص انتقال البكتيريا والإصابة بجرثومة المعدة.