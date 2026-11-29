قد يُساعد عصير الطماطم وعصير الرمان على خفض ضغط الدم كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، ورغم أن كليهما غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومركبات أخرى مفيدة لضغط الدم، إلا أن عصير الطماطم قد يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يُقلل من فوائده

كيف يمكن لعصير الطماطم أن يفيد في خفض ضغط الدم؟

يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن قد يساعد في خفض ضغط الدم بطرق مختلفة:

يساعد البوتاسيوم على التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول ، وهذا بدوره يقلل من تراكم السوائل الذي قد يرفع ضغط الدم.

يساعد البوتاسيوم الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يحسن تدفق الدم ويساعد على خفض ضغط الدم.

لا يُعالج البوتاسيوم ارتفاع ضغط الدم، ولكنه قد يُساعد في ضبط ضغط الدم كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، يحتوي كوب واحد سعة على حوالي 550 ملليغرامًا من البوتاسيوم، أي ما يُعادل 12% من القيمة اليومية المُوصى بها .

يُعد عصير الطماطم أيضاً من أفضل مصادر الليكوبين ، وهو مضاد أكسدة قوي يمنح الطماطم لونها الأحمر.

يساعد الليكوبين على حماية الأوعية الدموية من الآثار الضارة للجزيئات غير المستقرة المعروفة بالجذور الحرة، وهذا بدوره قد يحسن وظائف الأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم.

كيف يمكن لعصير الرمان أن يفيد ضغط الدم؟

يحتوي عصير الرمان على كمية من البوتاسيوم تقارب ما يحتويه عصير الطماطم.

كما أنه مصدر غني بمركبات نباتية تسمى البوليفينولات، والتي تتمتع بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

وتشمل هذه:

بونيكالاجينز أقوى مضاد للأكسدة في الرمان

حمض الإيلاجيك: يتكون من تحلل البوليفينولات الأخرى

الأنثوسيانين مضاد للأكسدة يمنح الرمان لونه الأحمر

تساعد هذه المركبات على حماية الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي ، وهو نوع من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، وقد تدعم أيضاً إنتاج أكسيد النيتريك ، وهو مركب غازي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء

أيهما أفضل لضغط الدم؟

استنادًا إلى الأدلة المتاحة، لا يُعدّ عصير الطماطم ولا عصير الرمان "أفضل" بطبيعته في خفض ضغط الدم. ومن بين الأبحاث الحالية:

أظهرت مراجعة للدراسات أجريت عام 2021 أن الطماطم والليكوبين والمنتجات ذات الصلة تخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بمعدل 6 ملم زئبق، ولكن ليس لها تأثير يُذكر على ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي).

أظهرت مراجعة للدراسات أجريت عام 2024 أن منتجات الرمان تخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 8 ملم زئبق، وضغط الدم الانبساطي بمعدل 3 ملم زئبق تقريبًا.

في كلتا الحالتين، عانى الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم مسبقًا من انخفاضات أكبر في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنةً بأولئك الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي.

المصدر health