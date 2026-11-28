قال السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع ، إن الحزب سيدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية 2030 ، منفردا أو بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية للدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار عبد العال، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع، إلى أن أهم قرار ستتخذه الأمانة العامة لحزب التجمع ، خلال الفترة القادمة هو دراسة الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية ٢٠٣٠، كمنفردا أو بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية للدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية ٢٠٣٠.

وأكد رئيس حزب التجمع، أننا سندرس مع الأحزاب والقوى السياسية التنسيق لصياغة برنامج رئاسي واحد يمثلنا جميعا ، للدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٣٠.