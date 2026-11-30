قال النائب محمد أبو العينين، إن الساحل الشمالي يمتلك مقومات سياحية استثنائية وشواطئ لا مثيل لها في العديد من مناطق العالم، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا في المشروعات السياحية، إلا أن هناك ضرورة لاستكمال هذه الرؤية من خلال معالجة التحديات التي تواجه التشغيل والاستثمار طوال العام.

خريطة السياحة العالمية

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن الجزء الأول من الساحل الشمالي شهد توسعًا في المشروعات السياحية، وهو ما يمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لكن بعض المشروعات تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الموسم السياحي، حيث تعمل بعض المنشآت لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر فقط.

وأضاف أن هناك أيضًا تحديات مرتبطة بحركة الطيران وسهولة الوصول إلى المنطقة، وهي عناصر تحتاج إلى حلول متكاملة حتى تتمكن المشروعات الفندقية والسياحية من العمل بكفاءة طوال العام، بدلًا من اقتصار النشاط على موسم الصيف.

وأشار إلى أن التعامل مع الساحل الشمالي يجب ألا يقتصر على اعتباره مقصدًا سياحيًا موسميًا، وإنما ينبغي النظر إليه باعتباره منطقة استثمارية متكاملة تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا بالقرب من الأسواق الأوروبية.

جذب استثمارات جديدة

وأكد أهمية استغلال هذه المقومات في جذب استثمارات جديدة، وتوفير بنية خدمية ولوجستية تساعد على استمرار النشاط الاقتصادي، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة، ويزيد من العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة والجديدة.