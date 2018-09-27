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ثقافة

وزير الآثار يتفقد المواقع الأثرية بالبر الغربي بالأقصر .. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الخميس بجولة في عدد من المواقع الاثرية بالبر الغربي في الأقصر.

الجولة جاءت لمتابعة اعمال الحفر الاثري الخاص بالبعثات الاثرية المصرية، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار .

وتابع وزير الاثار آخر اعمال  الحفائر وأبدي الاثريون سعادتهم باستئناف اعمال الحفائر للبعثات المصرية وأنهم يشاركون في الترويج السياحي لمصر بالخارج عن طريق الاعلان عن اكتشافاتهم الاثرية والتي تتصدر الاخبار العالمية.
وزير الآثار يتفقد المواقع الأثرية بالبر الغربي بالأقصر .. صور
وزير الآثار يتفقد المواقع الأثرية بالبر الغربي بالأقصر .. صور
وزير الآثار يتفقد المواقع الأثرية بالبر الغربي بالأقصر .. صور

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