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رياضة

سموحة يدخل معسكرا مغلقا بـ21 لاعبا استعدادا لوادي دجلة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:40 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة المدرب علي ماهر، عن القائمة التي ستدخل معسكرا مغلقا؛ استعدادا لمباراة منافسه، فريق وادي دجلة، والمقرر إقامتها بعد غد، الأحد، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة 21 لاعبا حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد ابو جبل - عمرو خالد

خط الدفاع : محمود معاذ - اسامة ابراهيم -رجب نبيل - السيد فريد - محمود منصور - محمود عزت - ياسر ابراهيم

خط الوسط : محمود سيد - اسلام صالح - احمد نبيل مانجا - احمد حمص - اوميد اوكري - سريف رضا - محمد متولي كناريا

خط الهجوم : محمد حمدي زكي - بينسون شيلونجو - حسام حسن - ديريك نسييامبي - يامودو توريه.

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