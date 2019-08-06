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أخبار الرياضة ليلا .. معلول يعشق العكاوي وأفلام الكرتون.. رئيس المحور:لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:12 ص
صدى البلد
ريهام بكير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تبرع مركز شباب الجزيرة، بمبلغ نصف مليون جنيه، لصالح معهد الأورام، للمساهمة فى أعمال الإحلال والتجديد بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء الأحد أمام المستشفى ونتج عنه أضرار بالمبنى.

أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينج"، وفاة بطلة العالم فاطمة جاجوبوفا، وصاحبة المركز الثاني، إلينا جيسمييفا، بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

الوجه الأخر لـ علولو.. علي معلول يعشق العكاوي وأفلام إسماعيل يس والكرتون ..فيديو

واصل علي معلول الظهير الأيسر للاهلي، استحواذه على قلوب الاهلاوية بحوار اجراه مع الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، ملئ بالتلقائية وخفة الظل.

أياكس يعرقل اتمام صفقة ريال مدريد الجديدة .. اعرف التفاصيل


شهدت الساحة الرياضية عدد من الأحداث الهامة التي وقعت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، والتي نستعرض عددا منها في هذا التقرير.

تسبب نادي أياكس الهولندي في تعطيل وعرقلة اتمام التعاقد بين ريال مدريد وصفقته الجديدة وهي اللاعب فان دي بيك نجم الفريق الهولندي

رئيس قناة المحور: لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة.. وأدعوا لـ مبادرة بين رئيسي الأهلي والزمالك

أكد حسن راتب رئيس قناة المحور الفضائية، أنه يرفض أن تكون قناته منبرًا لما وصفه بـ"الألفاظ البذيئة وغير اللائقة"، قبل أن يعلن عن مبادرة صلح بين رئيسي ناديي الأهلي والزمالك.

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