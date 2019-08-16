شكاوى من تهالك الطريق بشارع أحمد عرابي اتجاه السلام

أرسل القارئ معتز بدوي شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تهالك فى الطبقة الإسفلتية بطريق كوبري احمد عرابي اتجاه السلام، مشيرا إلى أنها قد تتسبب فى العديد من الحوادث وتهالك السيارات.



وطالب بدوي المسئولين فى الحى عمل اللازم وإصلاح الطبقة الإسفلتية بطريق كوبري أحمد عرابي اتجاه السلام، نظرا لأنها يمكن أن تؤدى إلى حوادث.



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