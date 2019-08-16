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بين الناس

شكاوى من تهالك الطريق بشارع أحمد عرابي اتجاه السلام

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ معتز بدوي شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تهالك فى الطبقة الإسفلتية بطريق كوبري احمد عرابي اتجاه السلام، مشيرا إلى أنها قد تتسبب فى العديد من الحوادث وتهالك السيارات.

وطالب بدوي المسئولين فى الحى عمل اللازم وإصلاح الطبقة الإسفلتية بطريق كوبري أحمد عرابي اتجاه السلام، نظرا لأنها يمكن أن تؤدى إلى حوادث.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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