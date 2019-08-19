اخبار الحوادث.. تقتل حماها بالمقطم.. مخرج سينمائى يهرب مخدرات.. والإعدام لـ 6 متهمين بـ كرداسة

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*لتهريبه مخدر الحشيش.. حبس مخرج سينمائي ٤ أيام على ذمة التحقيق

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط سابقًا، 5 أضعاف أجره الأساسى، كما خصمت أجر شهرين من راتب كلًا من أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء، وحاليًا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة، وحاليا بإدارة المركبات، لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى من خلال إلحاق ضرر مالى للدولة.