اخبار الحوادث.. تقتل حماها بالمقطم.. مخرج سينمائى يهرب مخدرات.. والإعدام لـ 6 متهمين بـ كرداسة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
*حاول التحرش بها..تقتل حماها بسكين في المقطم
شهدت منطقة الزلزال بالمقطم جريمة قتل اليوم طعنت زوجة شابة حماها الموظف بالمعاش بسكين فى صدره بعد أن حاول التحرش بها وممارسة الرزيلة معها .تم ضبط المتهمة ، وامر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق .
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*للتأكد من صدق اعترافاتها.. النيابة تعرض قاتلة شقيقتها بالدقهلية على الطب الشرعى
قررت نيابة بلقاس، عرض الطفلة المتهمة بقتل شقيقتها على الطب الشرعى، لبيان ما إذا كان بها آثار كدمات أو إصابات.
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*الإعدام لـ ٦ متهمين في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
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*تناولت حبة الغلة السامة.. انتحار سيدة بالدقهلية لخلافات عائلية
تخلصت ربة منزل من حياتها، عن طريق تناولها قرص الغلة السامة بإحدى قرى الدقهلية، وذلك لمرورها بأزمة نفسية وخلافات عائلية.
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*حريق في مصنع بلاستيك فى اكتوبر.. والحماية المدنية تحاول إخماده
تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة إخماد حريق هائل اندلع في مصنع مواد بلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.
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*أمن القاهرة تواصل الحملات الانضباطية .. واستكمال تنفيذ إزالة مثلث ماسبيرو
واصلت الاجهزة الامنية حملاتها الإنضباطية بكافة محاور وميادين العاصمة وإستكمال تنفيذ إزالة مثلث ماسبيرو ، حيث شنت أجهزة الامن عدة حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية إستمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية.
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*السم الأبيض.. المشدد 5 سنوات لمسجلين خطر يتاجران فى الهيروين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "مخدر الهيروين" بالمطرية.
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*خصم 5 أضعاف من الأجر الأساسى .. مجلس الدولة يعاقب 3 قيادات سابقين بميناء دمياط
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط سابقًا، 5 أضعاف أجره الأساسى، كما خصمت أجر شهرين من راتب كلًا من أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء، وحاليًا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة، وحاليا بإدارة المركبات، لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى من خلال إلحاق ضرر مالى للدولة.
*لتهريبه مخدر الحشيش.. حبس مخرج سينمائي ٤ أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس مخرج سينمائي ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة أمستردام.
*حبس نجل الإخواني سعد الحسيني 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قررت النيابة العامة، تجديد حبس أحمد سعد، نجل سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
أمرت نيابة مركز بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل فكهاني في مشاجرة بينهما كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
*حاول التحرش بها..تقتل حماها بسكين في المقطم
شهدت منطقة الزلزال بالمقطم جريمة قتل اليوم طعنت زوجة شابة حماها الموظف بالمعاش بسكين فى صدره بعد أن حاول التحرش بها وممارسة الرزيلة معها .تم ضبط المتهمة ، وامر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*للتأكد من صدق اعترافاتها.. النيابة تعرض قاتلة شقيقتها بالدقهلية على الطب الشرعى
قررت نيابة بلقاس، عرض الطفلة المتهمة بقتل شقيقتها على الطب الشرعى، لبيان ما إذا كان بها آثار كدمات أو إصابات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*الإعدام لـ ٦ متهمين في لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*تناولت حبة الغلة السامة.. انتحار سيدة بالدقهلية لخلافات عائلية
تخلصت ربة منزل من حياتها، عن طريق تناولها قرص الغلة السامة بإحدى قرى الدقهلية، وذلك لمرورها بأزمة نفسية وخلافات عائلية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*حريق في مصنع بلاستيك فى اكتوبر.. والحماية المدنية تحاول إخماده
تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة إخماد حريق هائل اندلع في مصنع مواد بلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*أمن القاهرة تواصل الحملات الانضباطية .. واستكمال تنفيذ إزالة مثلث ماسبيرو
واصلت الاجهزة الامنية حملاتها الإنضباطية بكافة محاور وميادين العاصمة وإستكمال تنفيذ إزالة مثلث ماسبيرو ، حيث شنت أجهزة الامن عدة حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية إستمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*السم الأبيض.. المشدد 5 سنوات لمسجلين خطر يتاجران فى الهيروين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "مخدر الهيروين" بالمطرية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
*خصم 5 أضعاف من الأجر الأساسى .. مجلس الدولة يعاقب 3 قيادات سابقين بميناء دمياط
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط سابقًا، 5 أضعاف أجره الأساسى، كما خصمت أجر شهرين من راتب كلًا من أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء، وحاليًا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة، وحاليا بإدارة المركبات، لأنهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى من خلال إلحاق ضرر مالى للدولة.
*لتهريبه مخدر الحشيش.. حبس مخرج سينمائي ٤ أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس مخرج سينمائي ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة أمستردام.
*حبس نجل الإخواني سعد الحسيني 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
قررت النيابة العامة، تجديد حبس أحمد سعد، نجل سعد الحسيني عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
*حبس المتهم بقتل فكهانى في بنها
أمرت نيابة مركز بنها بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل فكهاني في مشاجرة بينهما كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.