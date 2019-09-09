أمير طعيمة لـ محمد صلاح عن غناء ابنته مكة: تكبر شوية ونكتشفها

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على غناء مكة ابنة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.



وغرد أمير طعيمة عبر تويتر قائلا "‏‎أيوة بقي، تكبر شوية ونكتشفها".



ولقيت تغريدته إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر تويتر.



ونشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فيديو جديدا لابنته مكة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وظهرت مكة ابنة محمد صلاح وهي تلعب على الجيتار وتغني بالإنجليزية مرتدية فستانا باللون البينك.