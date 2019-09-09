أخبار النادي الأهلي اليوم9-9-2019.. الأهلي يهزم قطر.. وهذا موقف ضم محمود كهربا في يناير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة فريق رجال الأهلي لـتنس الطاولة بعد الفوز، مساء اليوم، بالبطولة العربية التي جرت فعالياتها في المغرب، خلال الأيام الماضية.توج الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية رقم 31 والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لاستقبال بشرى سارة عقب الانتهاء من مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وقبل مواجهة السوبر المصري الذي سيجمعه بنادي الزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري.خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، اليوم، على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم ١٤ من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.نشر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع رينيه فايلر لتولي منصب المدير الفني للفريق الأحمر؛ خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تمت إقالته علي خلفية الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كأس مصر.كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، عن الموقف النهائي لإدارة النادي الأهلي من ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي.أدي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يخضع له؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.