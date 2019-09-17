اخبار الحوادث.. شاب يهشم رأس شقيقه بـ شومة. . رادارات ومطبات أعلى محور صفط اللبن.. وحبس 12 ساقطة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم...
القبض على عامل وزوجته استوليا على مبلغ 165 ألف جنيه من جارتهما بالمنيا
وفي اخبار الحوادث أنه القت أجهزة الامن بالمنيا القبض على ربة منزل وزوجها لاستيلائهما على 165 ألف جنيه تركته لهما جارتهما على سبيل الأمانة أثناء سفرها، إذ ادعيا سرقته .. للمزيد اضغط هنا
القبض على بقال بحوزته 160 بطاقة تموينية بالمنيا
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم وائل ذكى رئيس مباحث التموين، من ضبط عدد من البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين بحوزة أحد البقالين قبل الاستيلاء على الدعم .. للمزيد اضغط هنا
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصام ملاكى وربع نقل بالمنيا
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أصيب 5 أشخاص جميعهم مقيمون بقرية المحرص بملوى جنوب المنيا فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى واخرى ربع نقل وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. للمزيد اضغط هنا
شرطة المسطحات تواصل جهودها لحماية البيئة وضبط المخالفات ..فيديو
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى الجيزة، القليوبية.. للمزيد اضغط هنا
"النقل والمواصلات" تعزز تواجدها بمحطات السكة الحديد والمترو.. فيديو
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تكثف من تواجد الخدمات الأمنية بمرافق النقل العام والسكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق لتأمين المواطنين.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الميراث.. شاب يهشم رأس شقيقه بـ شومة فى العياط
وجاء بـ اخبار الحوادث أن شابا هشم رأس شقيقه في العياط، بعدما انهال عليه بالضرب بـ"شومة"؛ بسبب خلاف على الميراث، وتمكنت مباحث الجيزة، من ضبط المتهم.. للمزيد اضغط هنا
تصادم بين 3 سيارات .. تفاصيل حادث الفنانة دينا عبد الله وإصابة والدتها بالطريق الصحراوي
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. للمزيد اضغط هنا
بعد سقوط ميكروباص.. رادارات ومطبات أعلى محور صفط اللبن
أجرت إدارة مرور الجيزة عددًا من التعديلات الحديثة بمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. للمزيد اضغط هنا
ممارسة وتسهيل الدعارة.. حبس 12 ساقطة بعد ضبطهن في 4 كافيهات بالعجوزة
وفي اخبار الحوادث أمرت نيابة العجوزة بحبس 12 فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليهن داخل 4 كافيهات خلال حملة أمس.. للمزيد اضغط هنا
خلال استقبال نظيره الزامبي .. وزير الداخلية يرحب بتدريب كوادر شرطة لوساكا
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستيفن كامبيونجو وزيـر الشئـون الداخليـة بجمهـورية زامبيا الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذى تستضيفه القاهرة.. للمزيد اضغط هنا
القبض على عامل وزوجته استوليا على مبلغ 165 ألف جنيه من جارتهما بالمنيا
وفي اخبار الحوادث أنه القت أجهزة الامن بالمنيا القبض على ربة منزل وزوجها لاستيلائهما على 165 ألف جنيه تركته لهما جارتهما على سبيل الأمانة أثناء سفرها، إذ ادعيا سرقته .. للمزيد اضغط هنا
القبض على بقال بحوزته 160 بطاقة تموينية بالمنيا
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أنه ألقت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم وائل ذكى رئيس مباحث التموين، من ضبط عدد من البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين بحوزة أحد البقالين قبل الاستيلاء على الدعم .. للمزيد اضغط هنا
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصام ملاكى وربع نقل بالمنيا
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه أصيب 5 أشخاص جميعهم مقيمون بقرية المحرص بملوى جنوب المنيا فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى واخرى ربع نقل وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. للمزيد اضغط هنا
شرطة المسطحات تواصل جهودها لحماية البيئة وضبط المخالفات ..فيديو
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى الجيزة، القليوبية.. للمزيد اضغط هنا
"النقل والمواصلات" تعزز تواجدها بمحطات السكة الحديد والمترو.. فيديو
كذلك جاء بـ اخبار الحوادث أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تكثف من تواجد الخدمات الأمنية بمرافق النقل العام والسكك الحديدية ومحطات مترو الأنفاق لتأمين المواطنين.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الميراث.. شاب يهشم رأس شقيقه بـ شومة فى العياط
وجاء بـ اخبار الحوادث أن شابا هشم رأس شقيقه في العياط، بعدما انهال عليه بالضرب بـ"شومة"؛ بسبب خلاف على الميراث، وتمكنت مباحث الجيزة، من ضبط المتهم.. للمزيد اضغط هنا
تصادم بين 3 سيارات .. تفاصيل حادث الفنانة دينا عبد الله وإصابة والدتها بالطريق الصحراوي
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. للمزيد اضغط هنا
بعد سقوط ميكروباص.. رادارات ومطبات أعلى محور صفط اللبن
أجرت إدارة مرور الجيزة عددًا من التعديلات الحديثة بمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. للمزيد اضغط هنا
ممارسة وتسهيل الدعارة.. حبس 12 ساقطة بعد ضبطهن في 4 كافيهات بالعجوزة
وفي اخبار الحوادث أمرت نيابة العجوزة بحبس 12 فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليهن داخل 4 كافيهات خلال حملة أمس.. للمزيد اضغط هنا
خلال استقبال نظيره الزامبي .. وزير الداخلية يرحب بتدريب كوادر شرطة لوساكا
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ستيفن كامبيونجو وزيـر الشئـون الداخليـة بجمهـورية زامبيا الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه لحضور فعاليات المنتدى الأفريقى الخامس للهجرة الذى تستضيفه القاهرة.. للمزيد اضغط هنا