اخبار البرلمان.. بشرى للمستبعدين من التموين بعد فتح التظلمات.. النواب يفجر مفاجآت حول تأثير الإنتاج غير المسبوق على الأسعار

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أعرب النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تفاؤله من الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي وصل لـ 7.2 مليار قدم مكعب، خلال شهر سبتمبر، لأول مرة، مشيرًا إلى هذه الزيادة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك إنتاج أكبر للغاز الطبيعي في مصر









حذر سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تنازل جميع مستحضرات الدواء التي تشتمل على المادة العام "رانيتيدين"، لحين فحصها والتأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة بداخل هذه المادة.









كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن أن هناك 3 حالات تم التحدث فيها مع وزارة التموين بشأن فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وتحديد الحالات التى تستحق التظلمات بشأنها.





عقد الوفد البرلماني المصرى المتواجد فى العاصمة الروسية موسكو برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية عدة اجتماعات مع "أوماخانوف" نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي، و"كوناستنتين كوزاتشيف" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد وأعضاء اللجنة، و"سلوتسكي" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما الروسي وأعضاء اللجنة.





أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول تحسن وضع الميزان التجارى المصري، من حيث الواقع والتطورات والجهود الحكومية وسبل التعزيز.





قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة من المقرر أن تناقش مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر رئيس اللجنة بشأن حظر استخدام أكياس البلاستيك خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.



