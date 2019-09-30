بإطلالات جريئة .. إيمان العاصى: أتعلم حاجات كتيرة

نشرت الفنانة إيمان العاصي مجموعة من الصور لها من مهرجان الجونة مع عدد من الفنانين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" والتى تظهر فيها بإطلالات جريئة.



وعلقت إيمان العاصى قائلة: "وخلص مهرجان الجونة مبسوطة جدًا وفخورة بأن مصر فيها مهرجان مهم ومميز، وغني بالأفلام القصيرة والطويلة المهمة، من جميع أنحاء العالم، أتمني في يوم من الأيام أشارك بفيلم ليا في مهرجان الجونة، مبسوطة قوي إني كان ليا الشرف أحضر دورته التالتة وأتفرج على أفلام من بلدان كتيرة وأتعلم حاجات كتيرة".



وكانت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود.