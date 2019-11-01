اهم الاخبار.. نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف.. شهيد تحولت جنازته إلى ملحمة شعبية

حرصا من صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعنا الإلكتروني، إليكم موجز اخبار اليوم الجمعة، لأهم الأحداث التي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرضها كالتالي:
للمرة الرابعة في تاريخها.. نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش
توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
بتكلم من غير حساب.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف
نشرت أسما شريف منير، منشورًا مطولًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت من خلاله اعتذارًا بعد وصفها لفضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، وأكدت أنها لم تقصد تقييم الشعراوي، أو الإساءة إليه.
الرائد باسم فكري.. شهيد تحولت جنازته إلى ملحمة شعبية
علامات الحزن التي رسمت نفسها بقوة على وجوه أقارب الشهيد الراحل باسم فكري، رئيس مباحث قوص، ظهرت بوضوح على وجوه المشيعين المشاركين في جنازته التي خرجت من مسجد السيد عبدالرحيم القنائي وتحولت إلى ملحمة شعبية شارك فيها الآلاف من أبناء قنا.
احذر.. التقصير في 3 عبادات وارتكاب الذنوب وراء زيادة معدلات الطلاق
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه عند النظر في الأخطاء والمشكلات الأُسْرِيةِ التي كدرت صفو الحياة الزوجية، وكانت سببًا في وقوع الطلاق نجدها كثيرة ومتنوعة.
ترامب: نعرف جيدا من هو زعيم داعش الجديد
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "لدى تنظيم داعش زعيم جديد. نحن نعرف بالضبط من هو".
شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين
ونشر محمد صلاح صورا له برفقة ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وظهر وهو يرتدي زيا على هيئة هيكل عظمي.
لنا حق الاعتراض.. أول تعليق من الأهلي السعودي على أزمة جروس ويوسف البلايلي
علق الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، على أزمة يوسف البلايلي لاعب الفريق ومدربه كريستيان جروس خلال مباراة الاتحاد أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الراقي 2- 1.
نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي
يطلق في الكثير من الأحيان نجوم ومشاهير الرياضة تصريحات عنترية يغلب عليها الرعونة وعدم التوفيق في اختيار الألفاظ، تكون العاطفة والدفاع عن النفس عاملين أساسيين بها بعيدًا عن أعمال العقل والحكمة، وتصبح فيما بعد مجالا خصبا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها وتحويلها لـ كوميكس وإطلاق النكات.
زيادة الإعانة الشهرية لـ مستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي|تفاصيل
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١هجرية، الموافق 9 نوفمبر الجاري.
فاروق حسني: الجهل هزم القانون فى محاولات تجميل الإسكندرية.. فيديو
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن والده توفي وهو في سن صغير، لتتولى بعد ذلك والدته تربيته وتدبير المنزل، لافتا إلي أنه كان مرتبطا بوالدته بشكل كبير، حيث كانت سيدة متفتحة ومثقفة للغاية.
4 جنيهات زيادة للجرام.. سعر الذهب عيار 21 يرتفع لـ 677 جنيها دون مصنعية
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 داخل الأسواق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام على مقابل ختام تعاملات أمس الخميس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا بالأسواق المحلية 677 جنيها مقابل 674 جنيها أمس الخميس.
ظهر مكشوف.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل مجددًا
نشرت كنزي عمرو دياب، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها خلال احتفالها بـ الهالووين، ليلة أمس الخميس.
شاهد.. أسامة الأزهري يكشف رد فعل لـ الشيخ الشعراوي تجاه مهمة وطنية
تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في حلقة اليوم من برنامجه "رؤى"، المذاع على فضائية" دي ام سي"، عن إمام الدعاة، الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.
عشماوي ينتظر الطلاب الثلاثة.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية
سيناريو شذوذ سطرت حلقاته الأخيرة جريمتي سرقة وقتل، أبطاله جناة ومجني عليه تحت سن العشرين، طلاب لم يضعوا أقدامهم بعد في دوامات الحياة، وبعد عام من جريمتهم البشعة وضعت المحكمة نهاية حزينة ومأساوية لحياتهم قبل بدايتها.
بعد هجومها على الشعراوي | رد فعل شريف منير من أزمة ابنته أسما
علق الفنان شريف منير، على أزمة ابنته أسما، التي أثارتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف.
وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.
وأوضح أنه سيصلى عليها يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتمنى أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش
حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، نهائي بطولتي CIB مصر الدولية للاسكواش وبطولة CIB العالم للاسكواش، حيث لعب بطل العالم علي فرج مع مواطنه المصري كريم عبد الجواد، وانتصر الأخير، وفي بطولة العالم تلعب نور الشربيني مع المصنفة الأولى رنيم الوليلي.
خبراء: طروحات القوات المسلحة في البورصة تعزز الاستثمار غير المباشر لهذه الأسباب
أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة حالة من التفاؤل داخل قطاع الاستثمار غير المباشر وسط ترحيب كبير بدخول كيانات كبيرة وناجحة تحت مظلة مقصورة البورصة المصرية للتداول وسط توقعات بجذب المزيد من السيولة وشرائح جديدة من المستثمرين.
نجمة WWE تتعرض للإهانة في أول مباراة نسائية بالسعودية.. فيديو
تعرضت ناتاليا نجمة الـ "WWE" إلى موقف محرج خلال خوضها اول مصارعة نسائية، بالمملكة السعودية في استاد الملك فهد بالرياض يوم الخميس الماضي.
تعرف على الأسعار الحقيقية للسيارات الكهربائية فى مصر .. تفاصيل
قال اللواء المهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، أنه لم يتم تحديد سعر السيارة الكهربائية الجديدة، ولكن هناك دراسة لمدة عامين تم عملها لإنشاء مركبات الكهربائية حديثة تواكب التطور العالمي.
شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار
علق الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج ""باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار"، على الواقعة المأساوية والمعروفة إعلاميا بواقعة "شهيد التذكرة محمد عيد والذى توفى تحت عجلات القطار، قائلا:"مندهش جدا من تصرف الركاب بقى مفيش واحد يقف ويمنع وقوع الكارثة حتى لو مش معاه فلوس يظهر بطاقته بدلا من الشاب محمد عيد ويتحمل الموقف".
أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يقترب من إنبى.. وحسين الشحات يعود للعين الإماراتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي
للمرة الرابعة في تاريخها.. نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش
توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
بتكلم من غير حساب.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف
نشرت أسما شريف منير، منشورًا مطولًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قدمت من خلاله اعتذارًا بعد وصفها لفضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف، وأكدت أنها لم تقصد تقييم الشعراوي، أو الإساءة إليه.
الرائد باسم فكري.. شهيد تحولت جنازته إلى ملحمة شعبية
علامات الحزن التي رسمت نفسها بقوة على وجوه أقارب الشهيد الراحل باسم فكري، رئيس مباحث قوص، ظهرت بوضوح على وجوه المشيعين المشاركين في جنازته التي خرجت من مسجد السيد عبدالرحيم القنائي وتحولت إلى ملحمة شعبية شارك فيها الآلاف من أبناء قنا.
احذر.. التقصير في 3 عبادات وارتكاب الذنوب وراء زيادة معدلات الطلاق
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه عند النظر في الأخطاء والمشكلات الأُسْرِيةِ التي كدرت صفو الحياة الزوجية، وكانت سببًا في وقوع الطلاق نجدها كثيرة ومتنوعة.
ترامب: نعرف جيدا من هو زعيم داعش الجديد
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "لدى تنظيم داعش زعيم جديد. نحن نعرف بالضبط من هو".
شاهد | هكذا احتفل محمد صلاح مع مكة بـ الهالويين
ونشر محمد صلاح صورا له برفقة ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وظهر وهو يرتدي زيا على هيئة هيكل عظمي.
لنا حق الاعتراض.. أول تعليق من الأهلي السعودي على أزمة جروس ويوسف البلايلي
علق الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، على أزمة يوسف البلايلي لاعب الفريق ومدربه كريستيان جروس خلال مباراة الاتحاد أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الراقي 2- 1.
نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي
يطلق في الكثير من الأحيان نجوم ومشاهير الرياضة تصريحات عنترية يغلب عليها الرعونة وعدم التوفيق في اختيار الألفاظ، تكون العاطفة والدفاع عن النفس عاملين أساسيين بها بعيدًا عن أعمال العقل والحكمة، وتصبح فيما بعد مجالا خصبا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها وتحويلها لـ كوميكس وإطلاق النكات.
زيادة الإعانة الشهرية لـ مستحقي الزكاة بمناسبة المولد النبوي|تفاصيل
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها هذا الشهر، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١هجرية، الموافق 9 نوفمبر الجاري.
فاروق حسني: الجهل هزم القانون فى محاولات تجميل الإسكندرية.. فيديو
قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن والده توفي وهو في سن صغير، لتتولى بعد ذلك والدته تربيته وتدبير المنزل، لافتا إلي أنه كان مرتبطا بوالدته بشكل كبير، حيث كانت سيدة متفتحة ومثقفة للغاية.
4 جنيهات زيادة للجرام.. سعر الذهب عيار 21 يرتفع لـ 677 جنيها دون مصنعية
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 داخل الأسواق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام على مقابل ختام تعاملات أمس الخميس، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا بالأسواق المحلية 677 جنيها مقابل 674 جنيها أمس الخميس.
ظهر مكشوف.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل مجددًا
نشرت كنزي عمرو دياب، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها خلال احتفالها بـ الهالووين، ليلة أمس الخميس.
شاهد.. أسامة الأزهري يكشف رد فعل لـ الشيخ الشعراوي تجاه مهمة وطنية
تحدث الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في حلقة اليوم من برنامجه "رؤى"، المذاع على فضائية" دي ام سي"، عن إمام الدعاة، الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.
عشماوي ينتظر الطلاب الثلاثة.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية
سيناريو شذوذ سطرت حلقاته الأخيرة جريمتي سرقة وقتل، أبطاله جناة ومجني عليه تحت سن العشرين، طلاب لم يضعوا أقدامهم بعد في دوامات الحياة، وبعد عام من جريمتهم البشعة وضعت المحكمة نهاية حزينة ومأساوية لحياتهم قبل بدايتها.
بعد هجومها على الشعراوي | رد فعل شريف منير من أزمة ابنته أسما
علق الفنان شريف منير، على أزمة ابنته أسما، التي أثارتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ المتطرف.
وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.
وأوضح أنه سيصلى عليها يوم غد السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتمنى أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش
حضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، نهائي بطولتي CIB مصر الدولية للاسكواش وبطولة CIB العالم للاسكواش، حيث لعب بطل العالم علي فرج مع مواطنه المصري كريم عبد الجواد، وانتصر الأخير، وفي بطولة العالم تلعب نور الشربيني مع المصنفة الأولى رنيم الوليلي.
خبراء: طروحات القوات المسلحة في البورصة تعزز الاستثمار غير المباشر لهذه الأسباب
أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة حالة من التفاؤل داخل قطاع الاستثمار غير المباشر وسط ترحيب كبير بدخول كيانات كبيرة وناجحة تحت مظلة مقصورة البورصة المصرية للتداول وسط توقعات بجذب المزيد من السيولة وشرائح جديدة من المستثمرين.
نجمة WWE تتعرض للإهانة في أول مباراة نسائية بالسعودية.. فيديو
تعرضت ناتاليا نجمة الـ "WWE" إلى موقف محرج خلال خوضها اول مصارعة نسائية، بالمملكة السعودية في استاد الملك فهد بالرياض يوم الخميس الماضي.
تعرف على الأسعار الحقيقية للسيارات الكهربائية فى مصر .. تفاصيل
قال اللواء المهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الإنتاج الحربي، أنه لم يتم تحديد سعر السيارة الكهربائية الجديدة، ولكن هناك دراسة لمدة عامين تم عملها لإنشاء مركبات الكهربائية حديثة تواكب التطور العالمي.
شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار
علق الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج ""باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار"، على الواقعة المأساوية والمعروفة إعلاميا بواقعة "شهيد التذكرة محمد عيد والذى توفى تحت عجلات القطار، قائلا:"مندهش جدا من تصرف الركاب بقى مفيش واحد يقف ويمنع وقوع الكارثة حتى لو مش معاه فلوس يظهر بطاقته بدلا من الشاب محمد عيد ويتحمل الموقف".
أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يقترب من إنبى.. وحسين الشحات يعود للعين الإماراتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي