بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

تتعرض الفنانة المغربية أسماء الخمليشي لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها في الجيم.



وبحث كثيرون على مؤشر البحث عن معلومات تخص الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، لدرجة أنها تصدرت جوجل بآلاف من عمليات البحث بعد انتشار تلك الصورة التي نمتنع عن نشرها.



أسماء الخمليشي ممثلة مغربية، من مواليد 18 يونيو 1971 وتبلغ من العمر 48 عاما، ولدت في مدينة تارجيست.



قدمت أسماء الخمليشي العديد من الأفلام أشهرها "الملح والسكر" أو "مبغاتش تموت" للمخرج حكيم النوري، الذي لعبت فيه عشيقة رشيد الوالي.



كما شاركت في بطولة فيلم "محاكمة امرأة" و"المنسيون" و"نهار تزاد طفا الضو" و"قصة وردة"، و"رهان" والأفلام التلفزيونية "كاتب تحت الطلب" و"الطيور تعود دوما" و"أويلي ومرحبا" وغيرها من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية.



كانت المغربية أسماء الخمليشي ردت على هذه الصورة خلال لقائها في برنامج "بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تي في"، أنها طلبت من إحدى صديقاتها نشر الصورة، مضيفة: "بعتها لصحبتي وقولتها انشريها".



وأضافت أسماء الخمليشي إلى أن الشخص الذي ظهر معها في الصورة مدرب رياضي من طنجة، قدم لزيارة ابنه وهو "الكوتش" الذي تتدرب على يده.