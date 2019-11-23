أهم الأخبار.. مصر بطلا لأمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة -1 لأسباب فنية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
شاهد.. تتويج الكبار.. مصر بطلا لأمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة
توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي.
لأسباب فنية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"
تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسى" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية، على أن تعلن الشركة الميعاد الجديد للإطلاق.
سحر نصر لـ غادة والي: المرأة المصرية قادرة على تولي أبرز المناصب الدولية
هنأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، باختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة unodc.
رد فعل هاني أبوريدة عقب تتويج المنتخب الأولمبي بـ أمم أفريقيا
أجرى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الأفريقي والدولي، اتصالا هاتفيا بالكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عقب نهاية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الإيفواري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.
رئيس مجلس النواب يهنئ المنتخب الأوليمبي بتتويجه بطلا لكأس أمم أفريقيا
هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المنتخب الوطني الأوليمبي الذي توج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما وتأهله أيضا لأولمبياد طوكيو 2020؛ عقب فوزه الليلة بهدفين مقابل هدف على منتخب كوت ديفوار فى المباراة النهائية باستاد القاهرة الدولى.
القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 ملايين ريال
أعلن مصدر أمنى سعودي أمس، الجمعة، القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة تبلغ قيمتها 7.1 مليون ريال.
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق غارب الغردقة
أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 5 بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
لخلافات زوجية.. شيماء تلقي بنفسها من بلكونة منزلها في بنها
ألقت عاملة بنفسها من بلكونة منزلها بالدور الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
مواعيد مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. والقنوات الناقلة
يحل علينا السبت الكروي بعد أسبوعين من التوقف الدولي، حاملا شحنة انفجارية من المباريات في مختلف القارات الست، على مدار اليوم.
مفاجآت بالجملة من اتحاد الكرة للمنتخب الأوليمبي عقب التتويج الأفريقي
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب والجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل الرسمي إلى أولمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل.
كلوب: سأتواجد في مونديال الأندية بقطر.. ولن أحضر مباراة أستون فيلا فى الكأس
أكد مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب أنه لن يتواجد خلال مواجهة فريق أستون فيلا في دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الشهر المقبل، ويتواجه الفريقان يوم 17 ديسمبر القادم.
رمضان صبحي يكشف سر قناع «سيلفادور دالي» ومن صاحب الفكرة؟.. فيديو
كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، سر قناع مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي وصل به الفريق لاستاد القاهرة قبل نهائي أمم أفريقيا.
يورجن كلوب يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020
علق مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب على مدى إمكانية انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.
شاهد.. راشد الماجد يبيع عود السندباد في مزاد علني بـ 160 ألف دولار
قام الفنان راشد الماجد، ليلة السبت ببيع «عود السندباد» الخاص به في مزاد علني، حيث بلغ سعره 600 ألف ريـال (نحو 160 ألف دولار)، وذلك في مزاد علني أقيم في مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد في شمال الرياض.
محمد رجب يكشف سر اختفائه وتحضيراته لمسلسل علامة استفهام.. شاهد
حل كل من الفنانين محمد رجب وإدوارد ضيفا على النجم أمير كرارة فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، أمس، الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية.
بـ3 جنيهات فقط.. انسى القشرة واحصلي على شعر كالحرير بهذا الخليط
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتشعرين بالحرج الشديد يمكنك التخلص منها بـ3 جنيهات فقط، بالإضافة إلى الحصول على شعر ناعم كالحرير ولمعة طبيعية، وشعر نظيف.
طريقة عمل دجاج كرسبي بالمنزل أفضل من الجاهز
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل دجاج كريسبي بمذاق لا يقاوم، فأغلب أفراد الأسرة يعشقون تناول الدجاج الكرسبي.
الحركة التي تبطل الصلاة.. لا تتعمد فعلها في العبادة حتى لا تفسد
الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفًا إذا كثرت الحركة وتوالت، فهذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم، كأن يعبث في ثيابه أو شعره عبثًا كثيرًا متواليًا أو بأخذ شيء وطرحه كثيرا ليس له حد محدود بل يعتبر كثيرًا في العرف.
آيات الشفاء من كل داء في القرآن الكريم تعالج جميع الأمراض بشرطين
آيات الشفاء أو ما يعرف بـ آيات الشفاء الست هي عنوان ثارت تحته الأسئلة حول هل هناك آيات شافية في القرآن الكريم؟ وما هي آيات الشفاء في القرآن الكريم؟ وهل آيات الشفاء من الأمراض المستعصية موجودة بالفعل وتخفف كل الآلام وتعالج كل الأمراض العضوية والنفسية؟ وقد زادت أهمية هذه الأسئلة جميعها في ظل ارتفاع معدلات المرض وظهور أمراض خطيرة جديدة كل يوم يتعذر معها العلاج رغم التطور الكبير، الأمر الذي يجعلنا في أمس الحاجة إلى آيات الشفاء من كل داء مكتوبة وهي آيات الشفاء من القرآن الكريم، حيث إن القرآن الكريم معجزة كل زمان ومكان جعله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة للناس، كما وضع في آياته نور وشفاء للصدور، فنجد فيه آيات الشفاء من كل داء سواء أصاب هذا الداء قلب أو جسد أو نفس أو عقل الإنسان، ومن هنا تنبع بل وتزداد أهمية آيات الشفاء وكذلك سور آيات الشفاء بالقرآن الكريم.
فوائد سماع القرآن عند النوم.. 7 فضائل عظيمة اغتنمها
فوائد سماع القرآن الكريم.. كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُحبّ سماع القرآن من غيره، فقد طلب مرّةً من عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء، حتى وصل إلى قول الله – تعالى-: "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا"، فإذا عيناه تذرفان، فسماع القرآن الكريم من الأمور المستحبّة، ويتدرج هذا السماع إلى ثلاث مراتب؛ أعلاها الاستماع الذي يُتبع بالإجابة والقبول، يليه الاستماع المُشتمل على حسن الفهم والتدبُر، ثمّ الاستماع المجرّد.
أم متنمرة.. لم تدع صديق ابنها المصاب بمتلازمة داون لعيد ميلاده
تستطيع الأم أن تخرج إنسان صالحا سويا يمكنه الإضافة إلى المجتمع، قد لا يكون عالما شهيرا ولكن يكفي أن يملك قلبا رحيما ومبادئ وحكمة، أو تخرج إنسانا فاشلا متنمرا ساخرا من كل ما يحدث حوله.
زوج غيور .. ممثل شهير يتسبب في نهاية حياة زوجة
قد نتفق أو نختلف في مدى حب السيدات للسينما والنجوم الذين يظهرون بها من الرجال، فأحيانا نار الغيرة تصل عند أزواج النساء إلى قتلهن بسبب ولعهن بشخصية مشهورة.
شاهد.. تتويج الكبار.. مصر بطلا لأمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة
توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي.
لأسباب فنية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"
تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا الفرنسى" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية، على أن تعلن الشركة الميعاد الجديد للإطلاق.
سحر نصر لـ غادة والي: المرأة المصرية قادرة على تولي أبرز المناصب الدولية
هنأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، باختيارها لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة unodc.
رد فعل هاني أبوريدة عقب تتويج المنتخب الأولمبي بـ أمم أفريقيا
أجرى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الأفريقي والدولي، اتصالا هاتفيا بالكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عقب نهاية مباراة المنتخب المصري مع نظيره الإيفواري في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر.
رئيس مجلس النواب يهنئ المنتخب الأوليمبي بتتويجه بطلا لكأس أمم أفريقيا
هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المنتخب الوطني الأوليمبي الذي توج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما وتأهله أيضا لأولمبياد طوكيو 2020؛ عقب فوزه الليلة بهدفين مقابل هدف على منتخب كوت ديفوار فى المباراة النهائية باستاد القاهرة الدولى.
القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 ملايين ريال
أعلن مصدر أمنى سعودي أمس، الجمعة، القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة تبلغ قيمتها 7.1 مليون ريال.
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق غارب الغردقة
أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 5 بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم استدعاء سيارات إسعاف ونُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
لخلافات زوجية.. شيماء تلقي بنفسها من بلكونة منزلها في بنها
ألقت عاملة بنفسها من بلكونة منزلها بالدور الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
مواعيد مباريات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. والقنوات الناقلة
يحل علينا السبت الكروي بعد أسبوعين من التوقف الدولي، حاملا شحنة انفجارية من المباريات في مختلف القارات الست، على مدار اليوم.
مفاجآت بالجملة من اتحاد الكرة للمنتخب الأوليمبي عقب التتويج الأفريقي
استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب والجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل الرسمي إلى أولمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل.
كلوب: سأتواجد في مونديال الأندية بقطر.. ولن أحضر مباراة أستون فيلا فى الكأس
أكد مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب أنه لن يتواجد خلال مواجهة فريق أستون فيلا في دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الشهر المقبل، ويتواجه الفريقان يوم 17 ديسمبر القادم.
رمضان صبحي يكشف سر قناع «سيلفادور دالي» ومن صاحب الفكرة؟.. فيديو
كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي، سر قناع مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي وصل به الفريق لاستاد القاهرة قبل نهائي أمم أفريقيا.
يورجن كلوب يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020
علق مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب على مدى إمكانية انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأوليمبي في الصيف المقبل من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.
شاهد.. راشد الماجد يبيع عود السندباد في مزاد علني بـ 160 ألف دولار
قام الفنان راشد الماجد، ليلة السبت ببيع «عود السندباد» الخاص به في مزاد علني، حيث بلغ سعره 600 ألف ريـال (نحو 160 ألف دولار)، وذلك في مزاد علني أقيم في مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد في شمال الرياض.
محمد رجب يكشف سر اختفائه وتحضيراته لمسلسل علامة استفهام.. شاهد
حل كل من الفنانين محمد رجب وإدوارد ضيفا على النجم أمير كرارة فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة ON E، أمس، الجمعة، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويتحدث الفنانان خلال اللقاء عن أعمالهما الفنية.
بـ3 جنيهات فقط.. انسى القشرة واحصلي على شعر كالحرير بهذا الخليط
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة قشرة الشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء وتشعرين بالحرج الشديد يمكنك التخلص منها بـ3 جنيهات فقط، بالإضافة إلى الحصول على شعر ناعم كالحرير ولمعة طبيعية، وشعر نظيف.
طريقة عمل دجاج كرسبي بالمنزل أفضل من الجاهز
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل دجاج كريسبي بمذاق لا يقاوم، فأغلب أفراد الأسرة يعشقون تناول الدجاج الكرسبي.
الحركة التي تبطل الصلاة.. لا تتعمد فعلها في العبادة حتى لا تفسد
الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفًا إذا كثرت الحركة وتوالت، فهذا هو الذي يبطلها عند أهل العلم، كأن يعبث في ثيابه أو شعره عبثًا كثيرًا متواليًا أو بأخذ شيء وطرحه كثيرا ليس له حد محدود بل يعتبر كثيرًا في العرف.
آيات الشفاء من كل داء في القرآن الكريم تعالج جميع الأمراض بشرطين
آيات الشفاء أو ما يعرف بـ آيات الشفاء الست هي عنوان ثارت تحته الأسئلة حول هل هناك آيات شافية في القرآن الكريم؟ وما هي آيات الشفاء في القرآن الكريم؟ وهل آيات الشفاء من الأمراض المستعصية موجودة بالفعل وتخفف كل الآلام وتعالج كل الأمراض العضوية والنفسية؟ وقد زادت أهمية هذه الأسئلة جميعها في ظل ارتفاع معدلات المرض وظهور أمراض خطيرة جديدة كل يوم يتعذر معها العلاج رغم التطور الكبير، الأمر الذي يجعلنا في أمس الحاجة إلى آيات الشفاء من كل داء مكتوبة وهي آيات الشفاء من القرآن الكريم، حيث إن القرآن الكريم معجزة كل زمان ومكان جعله الله سبحانه وتعالى هدى ورحمة للناس، كما وضع في آياته نور وشفاء للصدور، فنجد فيه آيات الشفاء من كل داء سواء أصاب هذا الداء قلب أو جسد أو نفس أو عقل الإنسان، ومن هنا تنبع بل وتزداد أهمية آيات الشفاء وكذلك سور آيات الشفاء بالقرآن الكريم.
فوائد سماع القرآن عند النوم.. 7 فضائل عظيمة اغتنمها
فوائد سماع القرآن الكريم.. كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُحبّ سماع القرآن من غيره، فقد طلب مرّةً من عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء، حتى وصل إلى قول الله – تعالى-: "فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا"، فإذا عيناه تذرفان، فسماع القرآن الكريم من الأمور المستحبّة، ويتدرج هذا السماع إلى ثلاث مراتب؛ أعلاها الاستماع الذي يُتبع بالإجابة والقبول، يليه الاستماع المُشتمل على حسن الفهم والتدبُر، ثمّ الاستماع المجرّد.
أم متنمرة.. لم تدع صديق ابنها المصاب بمتلازمة داون لعيد ميلاده
تستطيع الأم أن تخرج إنسان صالحا سويا يمكنه الإضافة إلى المجتمع، قد لا يكون عالما شهيرا ولكن يكفي أن يملك قلبا رحيما ومبادئ وحكمة، أو تخرج إنسانا فاشلا متنمرا ساخرا من كل ما يحدث حوله.
زوج غيور .. ممثل شهير يتسبب في نهاية حياة زوجة
قد نتفق أو نختلف في مدى حب السيدات للسينما والنجوم الذين يظهرون بها من الرجال، فأحيانا نار الغيرة تصل عند أزواج النساء إلى قتلهن بسبب ولعهن بشخصية مشهورة.