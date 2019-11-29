تخاريف وأكاذيب .. رئيس تحرير الأهرام يرد على قناة مكملين بشأن تحقيقات الرقابة الإدارية



وقال علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام عبر الحساب الخاص به من تسالي تويتر .. بیدی لا بيد غيري إنشر على صفحتي تخاريف وأكاذيب لا تستحق سوى السخرية وهذا أقصى ما سأرد به فلا يوجد ما يستوجب أكثر من هذا ونشر علاء ثابت البوست المنشور على حساب قناة مكملين الاخوانية الذى دون فيه : الرقابة الإدارية" تجري تحقیقات سرية مع رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية، "علاء ثابت"حول وقائع فساد ومخالفات مالية وقانونية بعد تلقي سبعة وعشرين شكوى من صحفيين وعاملين بالمؤسسة الأكبر في مصر والعالم العربي.



ويذكر أن قناة مكملين الاخوانية اعتادت على التدليس وبث الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واعتادت على تزوير وتزييف الحقائق لمصالحها الشخصية فمنذ اشهر قامت القناة ببث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى لمظاهرات قديمة، وزعموا أنها فى مصر وتبين أنها من عامى 2011 و2013 وقاموا بتركيب أصوات عليها لإثارة الرأى العام، ونشر صور لمظاهرات قديمة لكن سرعان ما اكتشف المصريون خداعهم وتزويرهم للحقائق.



لم تكتف قنوات الجماعة الارهابية لهذا الحد بل قامت فى وقت سابق قناة الشرق بسرقة مسلسل كفر دلهاب وعرضه على شاشتها دون شراء حق عرض المسلسل، كما قامت قناة مكملين أيضا بسرقة محتوى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، بالإضافة إلى لقطات من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 وأغنية البطولة الرسمية مما يعد انتهاكا لحقوق البث ويعد سطوا على حقوق الملكية للقنوات صاحبة الحق في إذاعة البطولة وكواليسها، فالقنوات الإرهابية اعتادت سرقة أى محتوى مملوك للغير دون خجل

نفى الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام ما نشر وتداول على الحساب الخاص بقناة مكملين الإخوانية حول قيام هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات سرية معه حول وقائع فساد ومخالفات مالية وقانونية بعد تلقي سبعة وعشرين شكوى من صحفيين وعاملين بالمؤسسة.