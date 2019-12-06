أخبار الرياضة.. رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور.. عدلي القيعي يرحب بـ الزمالك على إستاد الأهلي بشرط

-حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر





-إبراهيم نور الدين يتوج بجائزة أفضل حكم بالجولة السادسة للدوري الممتاز



كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أبرز فوائد حصول النادي على حقوق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما.





-عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم



أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن أفضل حكم خلال الأسبوع الماضي في مختلف المسابقات المحلية.





-عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية



انتقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عنف طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المباريات التي يلعبها أمام المنافسين.





-تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي



تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن مميزات حصول القلعة الحمراء على إستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.





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-رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له



حطم محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا رقما قياسيا في صفوف الفريق عمره نحو 4 أعوام بهدفه في شباك تشيلسي، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة شكر لـ جماهير الفريق عقب إقالته بشكل مفاجئ من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.



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