أخبار الرياضة.. رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور.. عدلي القيعي يرحب بـ الزمالك على إستاد الأهلي بشرط

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
-حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر
هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب خوض فريق النجوم مباراتين خلال يومين فقط
-الخطيب رفض الإعلان عنها.. عدلي القيعي يكشف أبرز مغانم الأهلي في حق الانتفاع بملعب السلام
-حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر
هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب خوض فريق النجوم مباراتين خلال يومين فقط
-الخطيب رفض الإعلان عنها.. عدلي القيعي يكشف أبرز مغانم الأهلي في حق الانتفاع بملعب السلام
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أبرز فوائد حصول النادي على حقوق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما.
-إبراهيم نور الدين يتوج بجائزة أفضل حكم بالجولة السادسة للدوري الممتاز
-إبراهيم نور الدين يتوج بجائزة أفضل حكم بالجولة السادسة للدوري الممتاز
أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن أفضل حكم خلال الأسبوع الماضي في مختلف المسابقات المحلية.
-عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم
-عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم
انتقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عنف طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المباريات التي يلعبها أمام المنافسين.
-عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية
-عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية
تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي عن مميزات حصول القلعة الحمراء على إستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.
-تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي
-تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي
حطم محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا رقما قياسيا في صفوف الفريق عمره نحو 4 أعوام بهدفه في شباك تشيلسي، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
-الأهلي يستعد لخوض مفاوضات لضم أحمد حجازي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل
-رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له
-الأهلي يستعد لخوض مفاوضات لضم أحمد حجازي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل
-رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له
وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة شكر لـ جماهير الفريق عقب إقالته بشكل مفاجئ من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.