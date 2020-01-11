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أخبار العالم

لحظة إعلان التلفزيون العماني وفاة السلطان قابوس حاكم عمان.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 03:21 ص
لحظة إعلان التلفزيون
لحظة إعلان التلفزيون العماني وفاة السلطان قابوس
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عمرو خليفة
أعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.


وقالت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970م خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.
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