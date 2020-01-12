أخبار المرأة.. أسباب غير متوقعة لسرطان عنق الرحم.. وفوائد وضع الفانيليا في الدولاب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة التى تهم المرأة، وكل ما يخص الأسرة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والجمالية إلى مدى مهارة المرأة فى تنظيف منزلها وأعدادها أشهى الأطعمة خطوة بخطوة مع موقع صدى البلد، نستعرض أبرز ما جاء فيها.نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل مدينة ألعاب ممسكة بغزل البنات فى يديها.قال الدكتور أحمد السيد استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري، إن سرطان عنق الرحم من أكثر السرطانات التي تصيب السيدات، لكنه يمكن الشفاء منه قبل ان يتحول لمرض في الجسم، عن طريق اكتشافه مبكرًا في المراحل الأولى.كشف موقع "boldsky" ان هناك بعض الأطعمة والمشروبات يجب تجنب تناولها قبل النوم مباشرًةـ لانها تسبب الاضطرابات اثناء النوم، مع القلق والشعور بالتوتر.نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد ربات البيوت بوضع بعض من قطرات الفانيليا السائلة فى الدولاب بهذه الحيلة وملاحظة ماذا يحدث.الحمل الطبيعي أو الكامل يستمر حوالى 40 اسبوعا، ولكن فى بعض الحالات تحدث تشنجات تتسبب بفتح عنق الرحم قبل الأسبوع الـ 37 للحمل وهذا يا يسمى "بالولاده المبكرة"،التى يسبقها العديد من الاعراض منها ، تشنجات في الجزء السفلي من البطن،ألم أسفل الظهر، شعور بزيادة الضغط في منطقة الحوض.