اخبار الحوادث.. القبض على قاتل عشيقته فى السيدة زينب.. هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
مريض نفسى سوابق.. النائب العام يأمر بحبس المتهم بإصابة سيدة فى رقبتها بالوراق
أمر النائب العام بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد استجوابه لتعديه على سيدة بمنطقة الوراق..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالب إعدادي في بني سويف عقب توبيخ أسرته لسوء درجاته
اقدم طالب بالمرحلة الإعدادية على الانتحار شنقا، بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم، داخل حظيرة للماشية، عقب توبيخ أسرته له لسوء درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل سائق داخل منزله حيث تبين أن عشيقته السابقة وراء قتله لرفضه إنهاء علاقتهما عقب خطبتها لآخر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبول طعن نجل نائب ملوي السابق ونقيب المحامين السابق لخوض انتخابات مجلس النواب
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 77 الأولى منازعات الأفراد والعقود بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من علي أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهده في وضع مخل مع طفل.. قصة قتل خالد لـ شقيقه في الشرقية
"الدم بقي ميه والحياة خلاص مفيهاش خيرها".. كلمات يرددها أهالي محافظة الشرقية وتحديدا أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وخاصة عقب قيام أخ بالتخلص من حياة شقيقه وإلقاء جثته بمياه مصرف القرية ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب
ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقته بحى السيدة زينب، حيث تبين أن المتهم تشاجر مع المتوفية بعد قيامها بتهديده بإبلاغ الشرطة باحتجازها داخل شقته ومحاولة اغتصابها ، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قاتل عشيقته بالسيدة زينب: استفزتني فخنقتها
أدلى المتهم بقتل عشيقته بالسيدة زينب باعترافات كاملة خلال التحقيق معه قائلا: "المجني عليها قامت بـ استفزازي بإبلاغ الشرطة عني باختطافها واحتجازها داخل شقتي بدائرة القسم فقمت بقتلها بالضرب وكتم انفاسها حتى فارقت الحياة"..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بالعياط
تسبب كلب ضال في إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متعددة إثر عقرهم وتم التخلص منه بمعرفة الطب البيطري..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد .. ضبط 3 آلاف قضية حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية.. 259 ألف مخالفة مرورية
شنت وزارة الداخلية الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية في مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحى وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون في مكافحة الفساد
استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة، لبحث اُطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام والمؤبد و١٠ سنوات لـ ثلاثة أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شخص بـ الإعدام شنقًا والسجن المؤبد لشقيقه والسجن 10 سنوات لشقيقهم الثالث، بتهمة قتل شخص بمركز أبوتشت..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
مريض نفسى سوابق.. النائب العام يأمر بحبس المتهم بإصابة سيدة فى رقبتها بالوراق
أمر النائب العام بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد استجوابه لتعديه على سيدة بمنطقة الوراق..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتحار طالب إعدادي في بني سويف عقب توبيخ أسرته لسوء درجاته
اقدم طالب بالمرحلة الإعدادية على الانتحار شنقا، بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم، داخل حظيرة للماشية، عقب توبيخ أسرته له لسوء درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هددها بـ فيديو جنسي.. فتاة تمزق جارها بـ 30 طعنة لرفضه إنهاء علاقتهما بالجيزة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل سائق داخل منزله حيث تبين أن عشيقته السابقة وراء قتله لرفضه إنهاء علاقتهما عقب خطبتها لآخر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبول طعن نجل نائب ملوي السابق ونقيب المحامين السابق لخوض انتخابات مجلس النواب
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 77 الأولى منازعات الأفراد والعقود بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من علي أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهده في وضع مخل مع طفل.. قصة قتل خالد لـ شقيقه في الشرقية
"الدم بقي ميه والحياة خلاص مفيهاش خيرها".. كلمات يرددها أهالي محافظة الشرقية وتحديدا أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وخاصة عقب قيام أخ بالتخلص من حياة شقيقه وإلقاء جثته بمياه مصرف القرية ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب
ألقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل شقته بحى السيدة زينب، حيث تبين أن المتهم تشاجر مع المتوفية بعد قيامها بتهديده بإبلاغ الشرطة باحتجازها داخل شقته ومحاولة اغتصابها ، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قاتل عشيقته بالسيدة زينب: استفزتني فخنقتها
أدلى المتهم بقتل عشيقته بالسيدة زينب باعترافات كاملة خلال التحقيق معه قائلا: "المجني عليها قامت بـ استفزازي بإبلاغ الشرطة عني باختطافها واحتجازها داخل شقتي بدائرة القسم فقمت بقتلها بالضرب وكتم انفاسها حتى فارقت الحياة"..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلب ضال يعقر 8 أشخاص بينهم أطفال بالعياط
تسبب كلب ضال في إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متعددة إثر عقرهم وتم التخلص منه بمعرفة الطب البيطري..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد .. ضبط 3 آلاف قضية حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية.. 259 ألف مخالفة مرورية
شنت وزارة الداخلية الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى الجمهورية في مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحى وجهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون في مكافحة الفساد
استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم Geoffrey Adams سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة، لبحث اُطر التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الإعدام والمؤبد و١٠ سنوات لـ ثلاثة أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شخص بـ الإعدام شنقًا والسجن المؤبد لشقيقه والسجن 10 سنوات لشقيقهم الثالث، بتهمة قتل شخص بمركز أبوتشت..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.