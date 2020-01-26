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سفير مصر بـ ألمانيا: ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام سانت جورج لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا..فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 01:33 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد حليم قنديل
قال السفير خالد جلال، سفير مصر فى ألمانيا، إن برلين منحت الرئيس عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج" لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا. 

وأضاف السفير خالد جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، إن وسام القديس سانت جورج منح للرئيس عبد الفتاح السيسى لجهوده فى القارة الإفريقية، مضيفا أن هناك وفدا سيصل مصر غدا وسيكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى ويمنحه الوسام. 

وتابع السفير خالد جلال، أن مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية سيمنح وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها.

وأوضح سفير مصر فى ألمانيا، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

وأشار إلى أنه، سيتم تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى مد جسور متميزة وصنع السلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.
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