AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث | حبس الفنان أحمد الفيشاوي.. تأييد حبس مجدي عبدالغني.. إحالة قاتلة زوجها بالقليوبية للجنايات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:20 ص
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
Advertisements
عمرو خليفة - محمد زهير
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


قررت نيابة البدرشين إيداع طفل من ذوي القدرات الخاصة دار رعاية بعد عثور الأهالي عليه ملقى في مشتل بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية.


استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة وزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.


أمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.


أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا .


قررت نيابة شبين القناطر احالة واقعة قيام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة نجلة خالتها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه إلى محكمة الجنايات.


شهدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية اليوم الأربعاء اعترافات مثيرة للمتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أسرة كاملة، بعزبة الشيخ على بقرية الطرح التابعة بدائرة مركز كفر الدوار فى٥ يناير الجارى

عاقبت محكمة جنح الدقي مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.


كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ذبح مسجل خطر داخل شقته بمنطقة العمرانية حيث تبين أن مسجل خطر آخر صديقه وراء ارتكاب الجريمة لخلاف على مبلغ 2000 جنيه.


قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.


عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الحوادث |مباحثات بين الرقابة والإدارية وغرفة الصناعات الهندسية.. وزير الداخلية يراجع خطة تأمين منتدى أسوان للسلام.. والنقض توصي برفض طعن النيابة في الاستيلاء على أموال الداخلية

اخبار الحوادث.. العثور على جثة فتاة مشنوقة.. علاقة شاذة وقتل تقود 3 متهمين إلى عشماوي.. شاب يخطف فتاة ويهتك عرضها

اخبار الحوادث.. نجار ينهي حياة طالب.. جلسة علاج روحانى تتحول إلى جريمة قتل.. هياكل عظمية على الطريق

الجنح تقبل معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه في قضية ميراث

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

النيابة أودعته دار رعاية.. مجهول يتخلى عن طفل من ذوي القدرات الخاصة في مشتل بالحوامدية.. صور

ترشيحاتنا

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

أول تعليق لـ الفنان علاء زينهم بعد التحقيق معه فى نقابة الممثلين

تفاصيل الاعتداء على طفلة داخل دار أيتام "نهر الحياة".. فيديو

لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا القاتل .. تفاصيل

أحمد موسى يشن هجوما على محمد البرادعي .. فيديو

بـ الشورت.. جميلة عوض تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور