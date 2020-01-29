أخبار الحوادث | حبس الفنان أحمد الفيشاوي.. تأييد حبس مجدي عبدالغني.. إحالة قاتلة زوجها بالقليوبية للجنايات

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









قررت نيابة البدرشين إيداع طفل من ذوي القدرات الخاصة دار رعاية بعد عثور الأهالي عليه ملقى في مشتل بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية.









استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة وزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.









أمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة المشهد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والذي تظهر فيه مسئولة بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.









أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا .









قررت نيابة شبين القناطر احالة واقعة قيام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة نجلة خالتها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه إلى محكمة الجنايات.









شهدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية اليوم الأربعاء اعترافات مثيرة للمتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أسرة كاملة، بعزبة الشيخ على بقرية الطرح التابعة بدائرة مركز كفر الدوار فى٥ يناير الجارى





عاقبت محكمة جنح الدقي مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.









كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات ذبح مسجل خطر داخل شقته بمنطقة العمرانية حيث تبين أن مسجل خطر آخر صديقه وراء ارتكاب الجريمة لخلاف على مبلغ 2000 جنيه.









قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.







