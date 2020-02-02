أخبار التعليم.. رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس.. انطلاق الدورة 23 للمجلس التنفيذى لاتحاد جامعات دول العالم الإسلامي بالشارقة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





اعرف نتيجتك.. صدى البلد ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية





جامعة سوهاج تشارك في الملتقى الرياضي الأول للوافدين بقناة السويس





قوافل جامعة المنوفية تنشر الوعي الوقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا





انطلاق الدورة 23 للمجلس التنفيذى لاتحاد جامعات دول العالم الإسلامي بالشارقة





قوافل جامعة المنوفية تنشر الوعي الوقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا





رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس





بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم





برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة إعدادية بورسعيد 2020





رئيس جامعة أسوان يطمئن على أحوال أعضاء هيئة التدريس المبتعثين بالصين





انطلاق منافسات السباحة للطلاب الوافدين بجامعة القناة





التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم





بنسبة نجاح 76.57٪؜.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية