AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعيين: الجوجوبا بديل لزيت الحوت ويستخدم فى المستحضرات التجميلية..فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:43 ص
الجوجوبا
الجوجوبا
Advertisements
آيات أحمد
قال محمدى فتحى، رئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء بنقابة الزراعيين، إن شجرة الجوجوبا شجرة عشبية صحراوية تتحمل الملوحة حتى 10 آلاف جزء فى المليون، لافتًا إلى أنه تم اختيارها للزراعة فى الأراضى الصحراوية ذات الملوحة العالية لأنه لا يوجد نبات يتحمل مثل تلك الدرجة من الملوحة.

وأضاف محمدى فتحى ، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، أن مصر بها اراضى صحراوية مالحة كثيرة جدًا، لذلك لا يتم زراعتها إلا بالنخل والزيتون لأنهما يتحملان الملوحة حتى 6 آلاف جزء من المليون.


وتابع أن نبات الجوجوبا هو أفضل نبات من الممكن أن يتم فيه استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى، مضيفًا أن المشروعات القومية فى الإسماعيلية تتجه إلى زراعة الجوجوبا.

وأوضح أن بداية دخول نبات الجوجوبا فى مصر كان فى ثمانينات القرن الماضى، مشيرًا إلى ان نبات الجوجوبا يعتبر بديل قوى لزيت الحوت الذى يدخل فى مستحضرات التجميل والكريمات وعمليات التجميل.


وأكد أنه زراعة نبات الجوجوبا غير مكلفة لنها تزرع فى الأراضى المالحة أو الأراضى التى يتم ريها بمياه مالحة على مصاطب، مضيفًا أن الفدان يحتوى 700 شتلة 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطرطوفة محصول اقتصادي جديد في شمال سيناء.. بديل أمثل لمرضى السكر ويتحدى أسوأ الأحوال المناخية

لابسة أحمر لمين.. الطماطم تثير غضب المزارعين.. نناشد بإنتاج تقاويها محليًا.. وننفق 1.8 مليار دولار على استيراد التقاوي.. وواصل: حالة المزارعين العامة سيئة

بالتعاون مع نقابة الزراعيين.. إطلاق حملة لزراعة الأشجار المثمرة في بورسعيد

تجربة رائدة لزراعة قصب السكر بغرب المنيا.. نظام الشتلات لتوفير المياه والتقاوي والأسمدة

هنجملها.. مبادرة من أبناء أسيوط لزراعة 500 شتلة مثمرة في الشوارع

طن البذور بـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين: مصر تنافس إسرائيل في زراعة الذهب الأخضر

ترشيحاتنا

صفقة مقابل اعتراف .. نتنياهو يبتز دولة عربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

حيلة يومية تخلصك من مشاكل الهضم وتحمى قلبك للأبد

شاب يتعرض لحملة تنمر بعد حلق حاجبه.. صور

مواعيد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

طارق يحيى رئيسا لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا