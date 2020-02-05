أهم الأخبار | تفاصيل عودة 32 مصريًا بعد احتجازهم في اليمن.. تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي الأهلي.. عُمر واسم زينة الحقيقي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأخيرة من اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:









وصلت إلى الأراضي المصرية، طائرة خاصة قادمة من اليمن، على متنها 32 صيادًا مصريا عائدين من اليمن، كان قد تم احتجازهم هناك من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن دخلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية على متن مركبي صيد، و تمكنت السلطات المصرية من إعادتهم إلى أراضي الوطن سالمين.









قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد محمد القاضي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، مساء اليوم الثلاثاء، هزة أرضية صغيرة بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، شعر بها بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط.





تسلمت سفارة إريتريا بالقاهرة جثمان شاب انتحر شنقا داخل شقته بمنطقة الهرم لمعاناته من سوء حالته النفسية.









يروج البعض لشبهة انتشار الإسلام بالسيف، وهذا الكلام عارٍ من الصحة، بنص القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 107].









شهدت عزبة خضر مركز الرحمانية حادثًا مأساويا عقب عثور الأهالي على جثث "نقاش" وأبنائه الثلاثة وزوجته مشنوقين جميعا، في ظروف غامضة.. حيث يتردد بين الأهالى أن النقاش مريض نفسيًا قام بخنق أولاده وزوجته وانتحر.









48 ساعة فقط نجحت خلالها الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز اختطاف مضيفة جوية، حيث تبين أنها اختلقت واقعة اختطافها لأخذ مبلغ مالي ضخم من والدتها يمكنها من الزواج من حبيبها.









حكمت محكمة التحكيم الرياضية "الكأس" بـمعاقبة جماهير ريفر بلايت بسبب نهائي ليبرتادوريس 2018، بعد تورط الجماهير في أعمال عنف أدت إلى تأجيل نهائي البطولة 2018.









حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي، على التواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بتأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.









أصدرت شركة برزنتيشن سبورت راعى الكرة المصرية، بيانًا رسميًا للرد على البيان الذى أصدره نادى بيراميدز صباح اليوم، بالإشارة إلى عدم إذاعة مواجهة الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.









تحتفل اليوم الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ39 ـ فهي من مواليد 4 فبراير 1981 ومن مواليد برج الدلو الذين يتميزون بالعند والصراحة المفرطة والتلقائية.









أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، اليوم الثلاثاء، تعيين أستاذ الاقتصاد المصري الدكتور محمود محي الدين مبعوثا خاصا لأجندة التمويل لعام 2030.







