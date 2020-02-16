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تعليم

اخبار التعليم.. ماراثون زايد الخيري يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمعهد الأورام.. وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:00 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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قســــم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.

رئيس جامعة القاهرة: تبرع ماراثون زايد الخيري بخمسة ملايين جنيه لمعهد الأورام

 

زراعة القناة تشارك ضمن 5 جامعات بمشروع التميز الدولي

 

محمود صقر: نعيش حاليا الوقت الذهبي للبحث العلمي

 

الخشت: اتباع المنهج العلمي ضرورة للانتقال إلى عصر جديد

 

وزير التعليم العالي: نسعى لإضافة 4 مجالات علمية جديدة ضمن جوائز الدولة التقديرية

 

فوج من طلاب جامعة الفيوم يزور مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومي

 

البحث العلمي تعرض فيلما تسجيليا عن عيد العلم ضمن احتفالية الفائزين بجوائز الدولة


وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات

 

للطلاب والمعلمين .. تعرف على تفاصيل المشروع الوطني للقراءة وشارك لتربح مليون جنيه

 

إحالة اثنين من هيئة تدريس جامعة دمياط للتحقيق لتنظيم رحلة لطلاب

 

بدء تفعيل مبادرة التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية

 

كليات الصيدلة والهندسة والآداب تحصد دروع التميز البيئي بجامعة أسيوط

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