أخبار الفن.. منى فاروق والانتحار.. محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف التطورات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :





علقت المحامية السورية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، على تقرير الطب الشرعي اللبناني، الأول، قائلة إنه تقرير قاصر ومكتوب بإهمال وغير مهنية، لافتة إلى أن هذا ما دفع فريق الدفاع للطعن عليه، وتقديم طلب إلى قاضي التحقيق الأول لإعادة تشريح الجثة بلجنة أخرى من الأطباء تتألف من (3 أطباء شرعيين لبنانيين وآخر سوري).





كرم قصر السينما الفنانة لبنى عبد العزيز عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن، فيما يأتي التكريم ضمن برنامج قصر السينما الشهري.





نشرت الفنانة مي كساب عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعادت بها مشاركة عدة أغاني سابقة لفريق المهرجانات (أوكا وأورتيجا)، لتدعم الفريق الذي يشارك فيه زوجها (أوكا)، بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات ومطربيها من إحياء حفلات.





أطلت الممثلة منى فاروق، في فيديو لايف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تحدثت فيه مع متابعيها عن بعض الأشياء التي تسببت بالألم النفسي لها.

وقالت منى فاروق، في اللايف، إن كل من حولها أصبحوا ينبذونها، وخسرت كل صديقاتها، مشيرة إلى أزمة الفيديوهات الجنسية، قائلة: "أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني"، مؤكدة أنها منهارة مهما حاولت الظهور قوية، وألمحت لفكرة الانتحار بأنه لا حل أمامها سوى الموت.



