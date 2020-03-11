حدث ليلاً.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ فيروس كورونا.. إجراء عاجل من أرامكو.. بايدن يقترب من منافسة ترامب في الانتخابات.. ريم البارودي توجه رسالة لـ زينة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
أعلنت السلطات البريطانية، إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.
وأعلنت دوريس إصابتها بالفيروس بعد إجراء التحاليل الطبية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
أثارت صورة من داخل أحد مواقع شركة أرامكو السعودية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبا واسعا، مما دفع لشركة النفطية لاتخاذ إجراءات تجاه الأمر، وذلك عقب غضب من ارتداء موظف بأرامكو "عبوة تعقيم".
الصورة المتداولة تظهر رجلا من جنسية آسيوية بأحد مواقع أرامكو وهو يرتدي عبوة كبيرة مكتوب عليها "منظف الأيدي"، بحيث يقوم الموظفون والزائرون بتعقيم أيديهم بينما يحمل الرجل العبوة الكبيرة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.
أكدت استطلاعات رأي، نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، بانتخابات الديمقراطيين في ولاية ميتشيجان.
كما حقق بايدن، تقدما، على منافسه الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية ميسيسيبي.
بدأت السلطات السودانية، الإثنين، تحقيقا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتفجير موكبه، حيث اعتقل الأمن السوداني شخصين أجنبيين يشتبه في تورطهما بالعمل الإرهابي.
من جهته، قال مارشال دونلندزي مساعد وزير الخزانة الأمريكي، إن استهداف موكب حمدوك، عمل جبان، كاشفا عن مشاركة خبراء أمنيين من الولايات المتحدة في التحقيقات حول الهجوم، وفقا لصحيفة "الانتباهة".
نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة من الصور لها مع صديقتها الفنانة زينة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت ريم البارودي على الصور التي جمعتها مع زينة: "سعيدة جدااا بالوقوف أمام النجمة الصديقة الصدوقة ( صادقة القول والفعل ) معي دائما على مدار 6 سنوات، زينه في #مسلسل_جمع_سالم رمضان 2020، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، انتاج شركة سكرومو ميديا بعد غياب 3 سنوات عن ماراثون رمضان، حيث كان #أزمة_نسب بطولة زينة الاخير للشركة".
أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن اسناد مهمة ادارة مباراة فريقي الأهلي وسموحة، مساء اليوم، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز لـ الحكم محمد عادل.
كما سيتولى خالد جمال حكم فيديو ويعاونه إبراهيم محجوب، بينما يعاونه كل من "محمد عادل كل من احمد حسام طه ورجب محمد".
هنّأ محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، صديقه الفنان احمد كامل على حفل زواجه من نسمة الحريري، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء في أحد الفنادق الكبري.
ونشر محمد ابو جبل مجموعة من الصور له مع أحمد كامل من حفل الزفاف، وعلق عليها " الف مبروك يا حبيبي".
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء حريص على عقد اجتماع كل اسبوع بمناسبة اقترابنا من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من 2020.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن نسبة الانجاز في المباني الحكومية في الحي الحكومي وصلت إلى 80% بالاضافة الى ان مبنى مجلس الوزراء وصل الانجاز فيه الى 92%.
كشف أكرم البزاوي ابن الفنان محمود البزاوي، عن تفاصيل علاقته بوالده، قائلا:" في البيت في حالة جنان وتخلف بيني وبين أبويا، والناس هتستغرب من طريقة تعامله معي في المنزل".
وقال أكرم البزاوي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، ساخرا :" أنا عارف إن أبويا شغال ممثل لكن مبشوفوش في الأفلام".
هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك هو أن العقيقة ذبيحة وليست مالًا عينية او نقدية، إنما هى ذبيحة فمن أخرج المال تصدق على الناس وله فى ذلك الأجر.
أرسل شخص سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه أجريت عملية في العين ونصحني الطبيب بألا يصل إليها المياه لمدة أسبوعين فهل يجوز لي التيمم ؟ ".
رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: نعم يجوز ولا حرج في ذلك ، لافتا الى أن من أجرى عملية ولا يستطيع غسل عضو معين فى جسده فلا حرج فى ذلك لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}.