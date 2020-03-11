حدث ليلاً.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ فيروس كورونا.. إجراء عاجل من أرامكو.. بايدن يقترب من منافسة ترامب في الانتخابات.. ريم البارودي توجه رسالة لـ زينة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

أعلنت السلطات البريطانية، إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس القاتل.



