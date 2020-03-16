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مرأة

ضفائر باللون الأخضر.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة غريبة

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:50 م
جويل مردينيان
جويل مردينيان
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آية التيجي
نشرت الإعلامية جويل مردينيان صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت بإطلالة عصرية وغريبة للغاية، وهو ما دفع متابعيها ومحبيها للتعبير عن حبهم الشديد.

وعلقت جويل مردينيان على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Who do you think will win this week to be FASHIONISTA OF THE WEEK?.. وتعني: 
من برأيك سيفوز هذا الأسبوع ليكون فاشيونيستا الأسبوع.

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وظهرت جويل مردينيان بجيب باللون الأخضر الدانتيل، واختارت معها بلوزة كت باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وقامت جويل مردينيان بعمل شعرها ضفائر كثيرة، وقامت برفعها ذيل حصان إلى الأعلى، حيث قامت بصبغ شعرها باللون الأخضر، وهو ما أبرز من ملامحها، وهو ما عبر عن غرابته جميع متابعيها.

واختارت جويل مردينيان أن تبرز من ملامحها ببعض اللمسات الناعمة، حيث قامت بوضع اي شادو باللون الأورانج، مع وضع الآي لاينر، والماسكرا، فيما وضعت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت جويل ميردنيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت بعض القلادات على رؤيتها باللون الذهبي، وقرطين بنفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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