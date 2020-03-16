ضفائر باللون الأخضر.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة غريبة

بجيب باللون الأخضر الدانتيل، واختارت معها بلوزة كت باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وقامت

بعمل شعرها ضفائر كثيرة، وقامت برفعها ذيل حصان إلى الأعلى، حيث قامت بصبغ شعرها باللون الأخضر، وهو ما

أبرز

من ملامحها، وهو ما عبر عن غرابته جميع متابعيها.