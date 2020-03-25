حقيقة إلغاء اختبارات المعلمين المرشحين للترقي لعام 2019 /2020

كشفت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، حقيقة الاخبار التي أثيرت خلال الساعات الاخيرة ، بشأن إلغاء الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقي لعام 2019 /2020 .









قالت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، في بيان رسمي لها : أن هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة ، وما هي إلا شائعات وأخبار كاذبة.









وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنها تهيب بالسادة أعضاء هيئة التعليم بضرورة توخي الحيطة والحذر حول ما يتم تداوله من شائعات وأخبار كاذبة منسوبة للأكاديمية المهنية للمعلمين وقياداتها.









وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : إن المصدر الرسمي الوحيد للإعلان عن أي قرارات أو أخبار تخص الأكاديمية المهنية للمعلمين وأنشطتها ، هو الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg ، ولذا فعلى السادة المعلمين متابعة الموقع الرسمي لمتابعة كل ما هو جديد عبر المصدر الرسمي الوحيد لها.









وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه يجب على الجميع توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة ، بهدف حدوث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة في تلك الظروف التى تمر بها مصر والعالم أجمع.







