اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





علق الفنان محمد هنيدي على الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تعنفيه لاحد المسئولين عن مشروع انشائي بسبب عدم ارتداء العاملين لكمامات.





فتح الفنان زكي فطين عبد الوهاب النار على الزعيم عادل مام وذلك بعد مرور فترة على هجومه الشرس على النجم عمرو دياب، ولكن طلب هذه المرة من متابعيه عدم التطاول عليه بسبب ابدائه لرأيه.





خرجت النجمة التركية توبا بويوكوستن الشهيرة في الوطن العربي بأسم لميس التركية على جمهورها في بث لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من داخل الحجر المنزلي وتحدثت عن عدة امور من اهمها عملها مع انجين اكيوريك .





لم يمر سوى أيام قليلة على وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، بسبب إصابته بفيروس كورونا كما كشف مقربين منه.





تصدرت الفنانة فيفي عبده لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات من نشرها لفيديو تروج من خلاله لبرنامجها الجديد دون الكشف عن تفاصيل.





كشف المتحدث الاعلامي باسم المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين، المعروف إعلاميا بـ متحرش هوليوود أن بعد عزله لمدة 14 يوما تم تأكيد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة.









قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها ان المحكمة الامريكية أجلت جلسة جديدة في قضية اتهام جوني ديب لزوجته السابقة آمبر هيرد باالتشهير والاساءة لسمعته، بسبب وباء فيروس كورونا المتفشي في الولايات المتحدة الامريكية.















