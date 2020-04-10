AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:30 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

علق الفنان محمد هنيدي على الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تعنفيه لاحد المسئولين عن مشروع انشائي بسبب عدم ارتداء العاملين لكمامات.

فتح الفنان زكي فطين عبد الوهاب النار على الزعيم عادل مام وذلك بعد مرور فترة على هجومه الشرس على النجم عمرو دياب، ولكن طلب هذه المرة من متابعيه عدم التطاول عليه بسبب ابدائه لرأيه.

خرجت النجمة التركية توبا بويوكوستن الشهيرة في الوطن العربي بأسم لميس التركية على جمهورها في بث لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من داخل الحجر المنزلي وتحدثت عن عدة امور من اهمها عملها مع انجين اكيوريك .

لم يمر سوى أيام قليلة على وفاة رجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، بسبب إصابته بفيروس كورونا كما كشف مقربين منه.

تصدرت الفنانة فيفي عبده لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات من نشرها لفيديو تروج من خلاله لبرنامجها الجديد دون الكشف عن تفاصيل.

كشف المتحدث الاعلامي باسم المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين، المعروف إعلاميا بـ متحرش هوليوود أن بعد عزله لمدة 14 يوما تم تأكيد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة.


قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها ان المحكمة الامريكية أجلت جلسة جديدة في قضية اتهام جوني ديب لزوجته السابقة آمبر هيرد باالتشهير والاساءة لسمعته، بسبب وباء فيروس كورونا المتفشي في الولايات المتحدة الامريكية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ومن الجمال ما خدع.. آمبر هيرد فاتنة هوليوود التي تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه.. صور

بعد الحكم بحبسه 23 عاما.. نقل متحرش هوليوود هارفي وينشتاين إلى المستشفى

إصابة هارفي وينشتاين الشهير بـ متحرش هوليوود بفيروس كورونا

نشرة كورونا الفنية.. إصابة هارفي وينشتاين وهيفاء وهبي تتبرع بـ40 مليونا

فيروس كورونا يصيب هارفي وينشتاين الشهير بـ متحرش هوليوود.. ورانيا يوسف ووفاء عامر تدعمان قرار وقف تصوير المسلسلات

بعد خمس سنوات.. جوني ديب يكشف عن تعدي زوجته عليه بالضرب

ترشيحاتنا

السمرة: يجب على أطباء العيون ارتداء النظارة في هذه الفترة لهذا السبب

أمل الأنصاري.. طبيبة كويتية أثارت الجدل بإعلانها عن علاج سري لفيروس كورونا

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس

المقاولون العرب: إحالة كافة المشرفين على المشروع الذى زاره السيسي للتحقيق

للوقاية من فيروس كورونا.. جراح عيون يطالب باستمرار حظر التجول في رمضان

مفاجأة صادمة .. دراسة أمريكية: الصيف لن يقلل من انتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen ds اليوم في مصر .. صور

خطر الموت.. أجهزة التنفس الاصطناعية قد تقتل مصابي كورونا بنسبة 50%

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس