متى يبدأ وينتهي وقت قيام الليل.. تعرف على آخر دقيقة يمكنك فيها أداء هذه الصلاة

متى يبدأ وينتهي وقت قيام الليل لعله يعد من أهم ما يبحث عنه الكثيرون ، لأن قيام الليل هو من الوصايا النبوية وأعظمِ الطّاعات عند الله سبحانه وتعالى، كما أن صلاة قيام الليل هي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ وكذلك

من فضائلها أنها ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء الدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر، ومن هنا تتضح أهمية

ولكن ماذا لو استيقظت قبل أذان الفجر بدقائق هل يمكنك اغتنام فضل

لعله سؤال يبحث عنه كثير من الناس خاصة في هذه الأيام والظروف الصعبة لعل الله يرفع بها البلاء، ومن هنا كان لابد من معرفة متى يبدأ وينتهي وقت قيام الليل كل يوم.