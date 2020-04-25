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أخبار العالم

إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة بعد اكتمال 73% من أعمال البناء

السبت 25/أبريل/2020 - 08:49 م
سد النهضة
سد النهضة
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قسم الخارجي
قال الدبلوماسي الإثيوبي  زيريهون أبيبي الذي  مثل إثيوبيا في عدد من المفاوضات التي أجريت بشأن سد النهضة إن الانتهاء من المشروع  ليس فقط مسألة تطوير بل هو أيضًا بقاء على قيد الحياة.

وأوضح أن المشروع يتجاوز التنمية بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقاء إثيوبيا، مشيرا إلى أن  نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي للمياه السطحية إلى إثيوبيا ، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وفقا لوكالة الأنباء الاثيوبية "اينا".

وذكرت الوكالة أن اثيوبيا ستبدأ بملء السد  الذي بلغ حاليًا حالة الانتهاء بنسبة 73% في موسم الأمطار القادم، مضيفا
 أنه بمجرد الانتهاء منه ، سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا .

فيما أضاف زيريهون أن  حوض النيل الأزرق الذي يضم روافد أنهار النيل وتكيزي وبارو وأكوبو يمثل 72٪ من حجم المياه السنوي للبلاد

 وتابع "بما أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق ، فإن الحوض مسألة وجود للاثيوبيين".
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