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محافظات

استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وضبط 40 مخالفة بالمنيا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:00 م
استمرار الحملات الرقابية
استمرار الحملات الرقابية بالمنيا
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ايمن رياض
تواصل مديرية التموين بالمنيا تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف أحكام الرقابة على مدى توافر السلع الغذائية والأسعار والقضاء على ظاهرة الاحتكار مع المتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل على رصد المخالفات بكل أنواعها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، في بيان، الثلاثاء، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كل السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة منها 34 في مجال متابعة المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبر ناقص الوزن – خبر غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – قضايا تموينية متنوعة).

 وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – قضايا غش تجاري).
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