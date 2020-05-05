استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وضبط 40 مخالفة بالمنيا



وقال المحافظ اللواء أسامة القاضي، في بيان، الثلاثاء، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كل السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط 40 مخالفة تموينية متنوعة منها 34 في مجال متابعة المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين (خبر ناقص الوزن – خبر غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – قضايا تموينية متنوعة).





وضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانة – قضايا غش تجاري).