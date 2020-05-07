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سيارات

نصائح هامة للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

الخميس 07/مايو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعد ناقل الحركة أهم أجزاء التحكم بالسيارة المرتبط بمحرك السيارة وسرعتها وأدائها على الطريق، كما أن البعض يفضل ناقل حركة يدوي، وآخرون يفضلون ناقل الحركة الأوتوماتيكي، والذي يعد مصدر الراحة لكثير من سائقي السيارات.

 

وفي هذا التقرير، سنتحدث عن أحد الاعتقادات الشائعة بين سائقى السيارات، وهي أن وضع الجير على الحياد أثناء التوقف يخفض معدلات استهلاك الوقود.

 

وأكد خبراء في عالم السيارات، أن وضع الجير على الـD يدفع المحرك لبذل جهد غير ضروري وبالتالي يستهلك مزيدًا من الوقود  بالرغم أن السيارة لاتتحرك ولكي تحافظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك يجب ان تبتعد تمام عن دفع السيارة من الـP  إلى الـD  في أوقات التوقف أجعل السيارة في وضعية الـN


كما حذر الخبراء أيضا من ترك السيارة على الـD أثناء التوقف لفترة تزيد على 10 ثوانٍ، ناصحين بترك السيارة على وضعية الـN مع رفع فرامل اليد.

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كما يجب الاهتمام بالكشف الدوري على مستوى زيت ناقل الحركة لاكتشاف الحركة لاكتشاف إذا كان هناك تسريب ونقص في مستوى الزيت، وغالبًا في معظم السيارات يتم تغييره بالكامل كل 150 ألف كيلو متر.


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