أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تطلق وضع الـ Dark Mode.. تطبيق Google Duo يتيح المكالمات العائلية

قامت شركة Zoom المالكة لتطبيق Zoom زووم لمكالمات الفيديو، بالاستحواذ على شركة Keybase، وذلك للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان لتطبيق Zoom بعد أن تعرض التطبيق لسمعة سيئة دفعت المستخدمين للتخلى عنه بعد تسريب بياناتهم.

كشفت تحقيقات أن موقع التواصل الاجتماعى الصينى WeChat لا يقوم بمراقبة المواطنين الصينيين فحسب، بل يوسع هذا النشاط ليشمل الأشخاص المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يقومن باستخدام التطبيق.

تتجه العديد من الدول في الوقت الحالى، إلى تنفيذ خطط لتطبيقات تتبع فيروس كورونا والمصابين به، حيث تعتمد هذه التطبيقات على تكنولوجيات حديثة ومستشعرات تستطيع التقاط المصابين لفيروس كورونا.





هواتف سامسونج Galaxy S10 أفضل من Galaxy S20 لهذه الأسباب منذ أن تم إصدار هواتف سامسونج Galaxy S20 في بداية هذا العام، ولاقت أعجابا كبيرا باعتبارها أنها افضل هواتف أندرويد وبالطبع فهى أفضل من Galaxy S10 الصادرة العام الماضى وتتفوق عليها في الإمكانيات، ولكن هواتف Galaxy S10 أفضل من Galaxy S20 لهذه الأسباب.





كاميرا سيلفى آيفون iPhone 11 ليست من ضمن أفضل 10 كاميرات للهواتف الذكية قام موقع DxOMark المتخصص في مراجعة وتقييم كاميرات الهواتف بمراجعة شاملة لعدة كاميرات من بينها كاميرات هاتف iPhone 11 من شركة آبل ولكن كاميرا سيلفى هاتف iPhone 11 لم ترتق لتنافس ضمن أفضل 10 كاميرات للهواتف الذكية.





لطلاب المدارس .. طريقة تحويل الأبحاث إلى pdf.. إلكترونية أو ورقية يفصلنا ساعات قليلة عن أول يوم فى المهلة المحددة لتسليم أبحاث طلاب المدارس الإلكترونية والورقية منها، والتى لابد وأن يتم تسليمها فى صيغة pdf، وهذه الطريقة بسيطة للغاية و يمكنك القيام بها فى ثوان معدودة.





أعلنت شركة PUBG التابعة لشركة Bluehole الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، عن إصدار تحديث جديد للعبة PUBG ببجى الشهيرة وهو تحديث (v0.18.0) الذى يحتوى على العديد من المميزات والإضافات الجديدة للعبة، حيث يعتبر أكبر تحديث للعبة منذ إطلاقها.



