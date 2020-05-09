أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تطلق وضع الـ Dark Mode.. تطبيق Google Duo يتيح المكالمات العائلية

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أطلقت شركة فيسبوك Facebook، تصميمها الجديد لنسخة سطح المكتب بشكل رسمي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد عدة أشهر من الاختبار، والتي أعلنت عنه العام الماضي، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8.
قامت شركة جوجل بإصدار تحديث جديد لسماعات Pixel buds 2 اللاسلكية تجعلها مشابهة لهواتف Google Pixel 4 و Pixel 4 XL الصادرة حديثا، وتعتبر التحديثات عبارة عن خواص في السوفت وير ونظام السماعات.
أعلنت شركة جوجل أنها ستمكن المستخدمين من تشغيل تطبيقها مكالمات الفيديو Google Duo لإجراء المكالمات مع العائلة من خلال الوضع العائلى عن طريق محرك البحث Chrome كروم، بعد القيام بعدد من الإجراءات البسيطة.
قامت شركة Zoom المالكة لتطبيق Zoom زووم لمكالمات الفيديو، بالاستحواذ على شركة Keybase، وذلك للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان لتطبيق Zoom بعد أن تعرض التطبيق لسمعة سيئة دفعت المستخدمين للتخلى عنه بعد تسريب بياناتهم.
كشفت تحقيقات أن موقع التواصل الاجتماعى الصينى WeChat لا يقوم بمراقبة المواطنين الصينيين فحسب، بل يوسع هذا النشاط ليشمل الأشخاص المستخدمين في جميع أنحاء العالم الذين يقومن باستخدام التطبيق.
تتجه العديد من الدول في الوقت الحالى، إلى تنفيذ خطط لتطبيقات تتبع فيروس كورونا والمصابين به، حيث تعتمد هذه التطبيقات على تكنولوجيات حديثة ومستشعرات تستطيع التقاط المصابين لفيروس كورونا.
منذ أن تم إصدار هواتف سامسونج Galaxy S20 في بداية هذا العام، ولاقت أعجابا كبيرا باعتبارها أنها افضل هواتف أندرويد وبالطبع فهى أفضل من Galaxy S10 الصادرة العام الماضى وتتفوق عليها في الإمكانيات، ولكن هواتف Galaxy S10 أفضل من Galaxy S20 لهذه الأسباب.
قام موقع DxOMark المتخصص في مراجعة وتقييم كاميرات الهواتف بمراجعة شاملة لعدة كاميرات من بينها كاميرات هاتف iPhone 11 من شركة آبل ولكن كاميرا سيلفى هاتف iPhone 11 لم ترتق لتنافس ضمن أفضل 10 كاميرات للهواتف الذكية.
يفصلنا ساعات قليلة عن أول يوم فى المهلة المحددة لتسليم أبحاث طلاب المدارس الإلكترونية والورقية منها، والتى لابد وأن يتم تسليمها فى صيغة pdf، وهذه الطريقة بسيطة للغاية و يمكنك القيام بها فى ثوان معدودة.
أعلنت شركة PUBG التابعة لشركة Bluehole الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، عن إصدار تحديث جديد للعبة PUBG ببجى الشهيرة وهو تحديث (v0.18.0) الذى يحتوى على العديد من المميزات والإضافات الجديدة للعبة، حيث يعتبر أكبر تحديث للعبة منذ إطلاقها.
في محاولة لمواجهة الضغط النفسي وتقليل التوتر الناجم عن فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ عدة شهور، مسببا ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات، قررت شركة جوجل إظهار عدد من الألعاب عبر منصة Google Doodle يوميا لرفع الروح المعنوية للمستخدمين.
جاء الاضطراب الاقتصادى الذى يشهده العالم الآن، بسبب فيروس كورونا ليقضى على آمال "مدينة المستقبل" city of tomorrow، والتى كانت لتصبح أكبر مدينة ذكية في كندا.
كشف شركة سوني Sony، عن أحدث سماعات أذن لاسلكية Sony WF-SP800N، والتي تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار IP55.